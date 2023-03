Antonio Milo, il brigadiere Maione nella fiction “Il commissario Ricciardi”

Tornano le attesissime indagini del Commissario Ricciardi ed insieme al protagonista della serie non può mancare il brigadiere Raffaele Maione. Accanto a Lino Guanciale ritroviamo Antonio Milo, attore napoletano (di Castellammare di Stabia per l’esattezza) apprezzato già in diverse fiction italiane ma anche a teatro e sul grande schermo.

Il suo brigadiere Maione ha la stazza di un gigante, l’animo onesto e gentile ma è pure un marito fedele e un padre affettuoso. Insieme al dottor Modo è uno degli affetti più cari di Luigi Alfredo Ricciardi, il commissario della Mobile nato dalla creatività di Maurizio De Giovanni.

“Tra i personaggi interpretati, il brigadiere Maione è quello a cui mi sento più legato perché mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere anche come persona”. Così l’attore al nostro giornale a margine della conferenza stampa di presentazione della fiction. “Il brigadiere Maione mi ha dato poi la possibilità di farmi conoscere come attore ancora di più al grande pubblico e in questa nuova serie sono molto contento di incontrarlo nuovamente”.

Sul successo della serie già dalla passata stagione ha aggiunto “I lettori di Maurizio De Giovanni sono molto attenti e quindi avevamo necessità di non deludere le loro aspettative, fortunatamente così non è stato…”

Milo che nei giorni scorsi al quotidiano ‘La Repubblica’ ha confessato il sogno di interpretare un giorno Vittorio De Sica ci ha spiegato l’universo de ‘Il Commissario Ricciardi’. “E’ un mondo magico perché succedono cose strane con il protagonista della serie che vede mori ammazzati. C’è poi una Napoli misteriosa e un grande carosello di umanità anche perché i personaggi scritti da Maurizio De Giovanni hanno la caratteristica di essere molto empatici e di diventare familiari. Maione è il brigadiere della porta accanto che ognuno vorrebbe avere”.

La serie tv troverà spazio anche nei palinsesti di Rai Italia

Emilio Buttaro