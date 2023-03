Calcio venezuelano: Metropolitanos a caccia della prima vittoria nella tana della capolista Accademia Puerto Cabello

CARACAS – Per i campioni in carica unico risultato possibile nella trasferta di Puerto Cabello: vincere! Questo lo spirito con cui scenderanno in campo i ragazzi del Metropolitanos questa sera per l’incontro che li vedrà opposti alla capolista Academia Puerto Cabello.

Arrivare alla quinta giornata senza aver messo in cassa nemmeno una vittoria non é accettabile per la formazione che all’inizio stagione aveva altre ambizioni. Va segnalato che ci sono stati diversi infortuni come quelli di Irwin Antón, Walter Araujo, Jhon Marchán e gli italo-venezuelani Andrés Ferro e Christian Larrotonda che hanno condizionato l’andamento della formazione viola.

Adesso però ci si attende un cambio di passo per evitare che la classifica si faccia critica. Tre punti per allontanare le streghe della zona retrocessione. Una vittoria scaccia-crisi che potrebbe rappresentare davvero una svolta per un campionato fin qui avaro di soddisfazioni per il popolo viola. Sull’altra sponda i “porteños” che non vogliono perdere punti preziosi nella corsa del sogno chiamato scudetto.

L’appuntamento nello stadio La Bombonerita della cittá di Puerto Cabello é fissato per stasera alle 19:30 (ora del Venezuela).

La quinta giornata della Liga Futve si apre oggi con le sfide Caracas – Portuguesa (alle 15:00 nello stadio Olímpico) e Mineros – UCV (alle 17:15 stadio Ricardo Tulio Maya).

Domani, sono in programma tre incontri: Deportivo La Guaira – Estudiantes de Mérida (alle 15:00 stadio Olímpico), Monagas – Hermanos Colmenárez (alle 17:15 stadio Ricardo Tulio Maya) e Deportivo Táchira – Rayo Zuliano (alle 19:30 stadio Pueblo Nuevo). La sfida che andrá in scena domani alle falde dell’Ávila segnerá l’addio al calcio giocato di Evelio Hernández.

La giornata si completerà domenica, alle 17:00, con il match Angostura – Carabobo nello stadio Ricardo Tulio Maya. In questo turno di campionato riposerà lo Zamora.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)