Morto il senatore Bruno Astorre (Pd) in uno degli uffici del Senato, a Palazzo Cenci

ROMA. – Bruno Astorre, senatore del Partito democratico di 59 anni e segretario generale del Pd del Lazio, è morto oggi mentre si trovava negli uffici del Senato di Palazzo Cenci. Da un paio d’ore, all’interno dell’edificio vi sono gli esperti della scientifica e il magistrato, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. All’esterno di Palazzo Cenci, intanto, così come in tutti gli altri edifici del Senato, le bandiere dell’Italia e dell’Unione Europea sono state spiegate a mezz’asta.

Tanta la gente affluita in Piazza Sant’Eustachio, di fronte all’ingresso dell’edificio: molti parlamentari e personale dello staff del gruppo Pd del Senato (Nicola Zingaretti e Beatrice Lorenzin, particolarmente commossi, Cecilia d’Elia, il deputato Marco Furfaro, Michela De Biasi e molti altri). Enrico Letta, segretario uscente del Pd, è stato il primo a commentare su Twitter: “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”.

Il cordoglio della politica

Ma tantissimi sono soprattutto i messaggi di cordoglio che arrivano, via social e non solo, da tutto il mondo della politica. “Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del Pd nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene – scrive per esempio la premier Giorgia Meloni – A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”.

“Sei stato un uomo vero, anche nei confronti più accesi. Mi spiace di non aver capito niente prima della tragedia. Una preghiera per i tuoi” scrive su Facebook Matteo Renzi. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha appreso la notizia della morte di Bruno Astorre una volta atterrato in Israele, dove è atteso per una visita istituzionale. Non appena messo al corrente di quanto avvenuto, si è messo in contatto telefonicamente con il gruppo PD del Senato, tramite la sua capogruppo Simona Malpezzi, esprimendo le più sentite condoglianze e tutta la disponibilità del Senato della Repubblica per ogni incombenza.

Romano, fu assessore ai Lavori Pubblici ed alla Casa della Regione Lazio nella giunta Marrazzo, e nel 2009 diventò Presidente del Consiglio regionale del Lazio. Dal 2013 senatore del Partito democratico: quella in corso era la sua terza legislatura consecutiva a Palazzo Madama.