Champions, Inzaghi: “Testa e lavoro di squadra per proseguire”

MADRID. – Torna la Champions League e l’Inter si prepara per affrontare il Porto nella sfida d’andata degli ottavi di finale della competizione. “Sappiamo l’importanza di questo ottavo – spiega il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi – nel nostro percorso abbiamo fatto partite di questo tipo come l’anno scorso contro il Real Madrid e il Liverpool o quelle di quest’anno contro Barcellona e Bayern. Sono partite molto impegnative, dovremmo fare una grande gara soprattutto di testa perché ci saranno sicuramente delle difficoltà e dovremmo uscirne da squadra”.

Il Porto arriva da 10 vittorie consecutive, “ha giocatori di qualità, ora ha un paio di calciatori in dubbio come tutte, ma lui ha dato a prescindere da tutto una grande organizzazione alla squadra” aggiunge Inzaghi. “Ci sono 180 minuti, questo è il primo round e lo giochiamo davanti a nostri tifosi, servirà corsa, aggressività, determinazione sapendo che giocheremo contro un avversario di valore che contro le squadre italiane negli ultimi anni ha fatto benissimo e ovviamente speriamo di invertire la tendenza. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi, cercando di preparare la gara nei dettagli”, spiega.

C’è una favorita in questo ottavo? “Non sono bravo nei pronostici – continua – affrontiamo una squadra di valore che rispettiamo molto e che riesce a giocare spesso queste partite. È una squadra tecnica, fisica, con tanta qualità in tutti i reparti. Bisognerà prestare massima attenzione”. “Io spero sempre ella crescita della squadra, affrontiamo l’ottavo con grande fiducia, l’abbiamo conquistato con un percorso incredibile, ora siamo lì, l’abbiamo voluto con tutte le forze e ce lo giocheremo al meglio” continua Inzaghi.

Sull’atteggiamento da tenere in questa parte di stagione, Inzaghi afferma che “un miglioramento continuo, è un lavoro che va avanti nel tempo, si cerca sempre di migliorare e i ragazzi mi hanno sempre dato grande disponibilità. Ci siamo tolti grandi soddisfazioni ma dobbiamo continuare a crescere, c’è ambizione, che è la cosa più importante”.

Quindi un commento su Lukaku e Brozovic: “Stanno molto bene fisicamente, stanno recuperando. Brozovic è stato fuori tantissimo, adesso sta alzando il suo minutaggio, con l’Udinese ha fatto 65 minuti nel migliore dei modi. Lukaku ha già più partite nelle gambe, sta migliorando e ci sta mettendo grande impegno. Per loro come per gli altri domani si cercherà di fare le scelte migliori per l’Inter. Chi non partirà dal primo minuto sarà utile a gara in corso perché i minuti finali sono quelli più importanti, quando le squadre si allungano e liberano spazi” conclude Inzaghi.