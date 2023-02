Superbonus, il governo vede imprese e banche

ROMA. – Dopo il caos che ha creato l’annuncio del governo di interrompere per decreto gli aiuti al comparto edilizio tramite il superbonus, è stato indetto ieri un tavolo tecnico che ha coinvolto i diversi attori in causa, per evitare la crisi del settore. Il governo ha dichiarato una “ferma determinazione” a trovare una soluzione allo stop alla cessione dei crediti d’imposta.

“Al termine degli incontri svolti a Palazzo Chigi, sentito il presidente Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti conferma, unitamente al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, al ministro per l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e agli altri esponenti di governo presenti, la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi”, è quanto recita il comunicato diffuso da Palazzo Chigi al termine dell’incontro con imprenditori e associazioni di categoria.

“Partendo dal decreto legge approvato lo scorso 16 febbraio – prosegue il comunicato – il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme”.

I “crediti incagliati”

Il governo, nel ribadire la volontà di trovare un accordo soddisfacente, fa notare che la situazione gravemente problematica per i conti dello stato è stata ereditata dal precedente governo. In particolare, quella relativa “i cosiddetti ‘crediti incagliati’ (cioè i crediti maturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire) verrà esaminata al più presto in un tavolo tecnico al quale saranno presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria oggi intervenuti”.

Nel tavolo tecnico, fa sapere il governo, saranno individuate norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto legge a quello attuale, tenendo conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma. La volontà del governo è dunque principalmente quella di risolvere il problema dei crediti incagliati dei bonus immobiliari, e le ipotesi principali sembrano orientarsi verso sistemi di compensazione tramite modelli F24 presentati in banca, lasciando per il momento da parte la possibilità di una cartolarizzazione.

Per quel che riguarda la cessione dei crediti per i lavori non ancora comunicati con la Cila, il governo non sembra voler concedere aperture, anche se si sta parlando di piccole deroghe, come si è detto, per quel che riguarda le aree colpite dal sisma. Ma tutto dipenderà dalle decisioni di Eurostat sui conti pubblici.

Il pressing sulle banche

Il governo pare intenzionato, comunque, a rimandare ogni possibile scelta al confronto parlamentare, anche se si è già aperto il pressing sulle banche. La partecipazione della Sace fa pensare alla possibilità di garanzie pubbliche, mentre l’acquisizione dei crediti potrebbe essere demandata a società controllate. “Un intervento di Cdp è una delle ipotesi allo studio”, ha, infatti, detto il viceministro al Mit Edoardo Rixi. Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di FI ha confermato l’ipotesi della cartolarizzazione: “Stiamo lavorando per risolvere, una volta per tutte, il problema dei crediti incagliati, perché le 25mila imprese edili coinvolte rischiano il fallimento. La cartolarizzazione? È una possibilità che stiamo studiando con il Mef, con gli esperti del settore”.

Stop alla cessione dei crediti

Il decreto, sul punto, è già chiaro: stop alla cessione dei crediti futuri per consentire lo smaltimento di quelli già richiesti. Un’altra possibilità sarebbe quella delle compensazioni tra crediti e debiti fiscali, come strumento di finanza pubblica. Ad avanzare, invece, l’ipotesi degli F24 è stata l’ABI, insieme ai costruttori dell’Ance che hanno appunto chiesto al governo di sollecitare l’acquisto di crediti da società pubbliche. In pratica, le banche che non possono più acquisire nuovi crediti potrebbero scaricare i debiti compensandoli con gli importi dei pagamenti fiscali dei clienti tramite F24 agli sportelli.

Palazzo Chigi ostenta sicurezza, ribadendo che gli incontri sono andati “complessivamente bene” e sottolineando come sia emersa una sostanziale “condivisione da parte di tutti gli attori coinvolti” che la scelta del governo fosse inevitabile. “Si è notata una condivisione che, sentendo gli interventi, era già concreta nella sensibilità di ciascuno erano tutti consapevoli che la situazione non poteva andare avanti. Si è trattato di un’inevitabile presa d’atto, un passaggio obbligato, nel quale si è impostato un percorso per trovare una soluzione agli affetti negativi” dello stop ai bonus per l’edilizia”.

La presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, uscendo da Palazzo Chigi, ha dichiarato: ”Il Superbonus ha contribuito alla crescita del Pil nel 2021 e nel 2022 e all’aumento del gettito fiscale. Siamo soddisfatti, il confronto con il governo è stato franco e abbiamo avuto una apertura sullo sblocco dei crediti pregressi e quindi una apertura all’F24”. “Abbiamo chiesto al Governo di risolvere anzitutto la questione dei crediti incagliati, che sta creando enormi problemi ai proprietari di casa, e su questo aspetto le indicazioni del ministro Giorgetti sono state confortanti”, ha invece precisato il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, al termine dell’incontro.