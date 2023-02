Continua la disputa tra Venezuela e Guyana

CARACAS.- Nel mese di novembre dello scorso anno le delegazioni del Venezuela e della Guyana si sono incontrate presso la Corte Internazionale di Giustizia per discutere sulla disputa dell’Esequibo. Purtroppo, è stato ancora una volta un dialogo tra sordi in quanto Georgetown considera superficiale la visione dei venezuelani e Caracas ritiene inammissibili le loro richieste. Seguendo quanto ratificato dall’accordo di Ginevra del 1966, il Venezuela vorrebbe discutere la questione con il Regno Unito e non con la Guyana.

I dirigenti del governo venezuelano hanno rivolto pesanti accuse a quelli della Guyana considerando false le accuse che sono state rivolte loro in occasione del 57 anniversario della firma dell’Accordo di Ginevra.

Lo hanno reso pubblico attraverso un comunicato ufficiale in cui precisano: “Guyana cerca unilateralmente di evitare l’Accordo di Ginevra attraverso una interpretazione legale e finanziaria suggerita dalle multinazionali del petrolio e senza riconoscere le responsabilità internazionali derivate da un Accordo Internazionale che è tuttora valido”.

Redazione Caracas