Planas, i prezzi degli alimenti hanno toccato il punto massimo

MADRID — I prezzi degli alimenti sono arrivati “al picco”. E ora, resta da attendere che le misure già applicate dal governo per attutirli facciano effetto. È questa la diagnosi del momento offerta dal ministro dell’Agricoltura spagnolo, Luis Planas, dopo una riunione straordinaria con rappresentanti di diversi settori della catena alimentare, tenutasi per analizzare la situazione attuale e dare risposta alla preoccupazione sociale legata all’alta inflazione nell’ambito di questi prodotti. “Ho chiesto a tutti gli attori della catena di fare uno sforzo per far sì che l’evoluzione dei costi di produzione, che prevediamo favorevole, si rifletta in ciò che pagano le famiglie”, ha aggiunto il ministro.

Planas ha affermato che la previsione di una prossima discesa dei prezzi degli alimenti è giustificata da “ragioni oggettive”: in particolare, il ministro ha fatto riferimento ai “costi di produzione” in origine, che “hanno già iniziato a scendere”. A partire da qui, occorre applicare “virtù” come la “pazienza” e la “determinazione” per constatare che i provvedimenti già in vigore (sostanzialmente, la riduzione o soppressione dell’IVA su diversi prodotti alimentari) abbia effetto, ha aggiunto dopo la riunione.

Il momento in cui tale scenario potrebbe materializzarsi in maniera consistente non è ancora chiaro, secondo quanto spiegato da Planas. “È molto difficile dire quando succederà”, ha detto in risposta a una giornalista. “La catena alimentare non è come quella dei prodotti energetici, la ripercussione di un aumento o di una diminuzione dei prezzi è più lenta”, ha aggiunto.

Il ministro ha detto di considerare un “segnale molto forte” il fatto che governo e catena alimentare stiano “scommettendo su una riduzione dei prezzi”. Ma ha poi escluso, almeno per il momento, l’adozione di nuovi provvedimenti. “Ciò che è necessario ora come ora è persistere rispetto alle misure adottate”, ha detto.

La diagnosi di Planas è stata condivisa da diversi attori della catena alimentare attivi nell’ambito della produzione e della distribuzione, secondo quanto riportato da media iberici e ed emerso in comunicati ufficiali. “La tendenza inflazionistica degli alimenti è stata causata da un aumento storico dei costi di produzione, che interessa l’intera filiera dal settore primario all’industria e alla distribuzione”, si legge ad esempio in una nota dell’associazione di distributori Anged.

Secondo questa nota, il settore sta lavorando per “ammortizzare e non trasferire direttamente sul prezzo finale per il consumatore l’aumento sproporzionato e storico delle materie prime”.

Di diverso avviso si è detto Podemos, formazione politica che fa parte del governo nazionale insieme al Partito Socialista del premier Pedro Sánchez. “Non sembra molto efficace chiedere agli imprenditori della grande distribuzione di abbassare i prezzi. Sono coloro che hanno approfittato della crisi economica per riempirsi d’oro”, diceva ieri la leader di Podemos Ione Belarra, che è anche ministra dei Diritti Sociali.

“I grandi supermercati sono parte del problema del prezzo degli alimenti. Stanno speculando mentre la gente soffre. Bisogna intervenire sul mercato o applicare un taglio dei prezzi del del 14%. Non fare niente non è un opzione”, ha poi aggiunto oggi.

Redazione Madrid