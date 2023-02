Meloni in Polonia: “Qui il confine morale e materiale dell’Occidente”

MADRID. - La guerra in Ucraina, che per noi italiani è relativamente lontana bussa, invece alle porte della Polonia. E poi le perplessità sull’allentamento delle norme sugli aiuti di stato, la politica migratoria. La visione, in cima a tutto, di una “Europa delle patrie”.

Giorgia Meloni vola a Varsavia, nelle stesse ore in cui il presidente americano sbarca a sorpresa a Kiev per incontrare Volodymir Zelensky, e il colloquio con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki conferma lo stretto legame tra i due leader, già comprovato da “un’amicizia di . . .

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.