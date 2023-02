Ucraina, Biden a sorpresa a Kiev: “Nessun dubbio sul sostegno degli Usa”

MADRID. - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato oggi, a sorpresa, a Kiev, per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina, quasi un anno fa, e mentre il conflitto entra in una nuova fase di incertezza. Visita in gran segreto, che ha avuto luogo sotto il suono delle sirene dei raid aerei nei dintorni di Kiev.

Biden è arrivato a Kiev alle 8 del mattino, ora locale, dopo un lungo viaggio da Washington. Il tempismo della visita di Biden è altamente simbolico: arriva, infatti, un giorno prima del . . .

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.