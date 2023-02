Associazione Latium, notte romana al ristorante Just Italia

MADRID. – L’Associazione Latium, un’organizzazione che si occupa di promuovere la cultura e le tradizioni del Lazio, ha annunciato l’organizzazione di una cena romana al ristorante Just Italia di Madrid.

L’evento si terrà il prossimo 22 febbraio alle 20:30 e vedrà la partecipazione di appassionati di cucina italiana e di cultura romana, tra cui membri della comunità italiana locale. L’Associazione Latium organizza regolarmente eventi culturali e culinari per promuovere la cultura e le tradizioni del Lazio in Spagna.

Il menu della cena prevede specialità tipiche di Roma e del Lazio: come antipasto trapizzino con coda alla vaccinara, poi la famosa pasta cacio e pepe, saltimbocca alla romana e per finire mini maritozzo con panna. Inoltre, i partecipanti potranno degustare una coppa di Frascati, vino del Lazio scelto appositamente per l’occasione. Il tutto per 24,00 euro, sconto speciale del 10% per i soci dell’associazione.

“L’obiettivo di questa cena è quello di promuovere la cultura e le tradizioni del Lazio e di condividere il nostro patrimonio culinario con i connazionali di altre Regioni e il pubblico spagnolo”, ha dichiarato la presidente dell’Associazione Latium, Elisabetta Bagli. “Siamo felici di poter portare la cucina e la cultura italiana anche in Spagna”.

Il ristorante Just Italia di Madrid è stato scelto per la sua autenticità e la qualità della cucina italiana che propone. Il proprietario, Francesco Vallo, non è originario del Lazio ma ha portato la sua esperienza e la sua passione per la cucina italiana in Spagna.

“È un onore ospitare la cena romana dell’Associazione Latium nel nostro ristorante”, ha detto Vallo. “Cerchiamo sempre di offrire ai nostri clienti l’esperienza culinaria più autentica possibile, e siamo felici di vedere che la nostra cucina sia apprezzata anche dalla comunità italiana locale”.

Per prenotare, inviare una mail a infoyreservas@justitalia.es o assolatium@gmail.com