Calcio venezuelano: presentata ufficialmente la stagione 2023 della Liga Futve

CARACAS – Oggi, nella capitale venezuelana, é stata presentata ufficialmente la stagione 2023 della Liga Futve. Nell’incontro con i media erano presenti Jorge Giménez (presidente della Federación Venezolana de Fútbol), Akram Almatni (presidente della Liga Futve), Eduardo Stigol (presidente Intercable) e Carlos Moyano (presidente de Gol TV).

“Abbiamo 15 squadre che stanno facendo un grandissimo sforzo per tirare avanti la carretta” ha dichiarato Jorge Giménez durante il suo intervento.

Dal canto suo, Akram Almatni ha fatto il punto sul numero di squadre e partite di questa stagione: “Saranno 15 le squadre in gara nella massima serie, in totale saranno 223 le gare in questo 2023”. Con queste parole é stata scartata la possibilità di rivedere il Deportivo Lara nel campionato in corso. Va ricordato che la formazione “crespuscular” non é stata ammessa al campionato per non aver ricevuto la denominata “licencia de clubes”.

Durante la conferenza stampa é stato ricordato il format del campionato: ogni squadra disputerá 28 gare nella regular seasson (14 in casa e 14 in trasferta), le prime 4 disputeranno un quadrangolare da cui usciranno le finaliste e le qualificate alla fase a gironi della Coppa Libertadores. Le squadre che si piazzeranno tra il 5º e l’8º posto si qualificheranno per la Coppa Sudamericana.

É stato svelato l’accordo tra la Liga Futve con il canale Goltv e la ditta di tv satellitare Inter per la trasmissione delle gare (canale 119). I tifosi che vogliono seguire le gare possono farlo anche tramite l’app di Goltv, ma si dovrà pagare un canone di abbonamento.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)