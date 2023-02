Beach Volley: Venezuela vince il bronzo nel Circuito Sudamericano

CARACAS – Gli amanti del beach volley sono in festa! Dopo due stagioni, la nazionale venezuelana torna a salire sul podio del “Circuito Sudamericano”. La coppia Rolando Hernández e Hernán Tovar tornano dalla tappa in Argentina con la medaglia di bronzo appesa al collo. Sul podio più alto Argentina e poi Brasile.

La tappa che ha visto l’ottima prova dei venezuelani é andata in scena nella cittá di San Juan, in Argentina.

Il cammino verso il podio della coppia venezuelana é iniziato con le partite contro Uruguay, Cile e Guyana. In questa prima fase non hanno ceduto nessun set. Poi nei quarti di finale hanno sfidato l’Ecuador battendolo per 2 set a 0. In semifinale, Rolando Hernández e Hernán Tovar hanno dovuto fare i conti con la coppia brasiliana: sconfitta 2 – 0. Il ko ha costretto i venezuelani a giocare per la finalina per il 3º e 4º posto: vittoria senza problemi contro il Cile (21 – 18 e 21 – 15).

Il “Circuito Sudamericano”, categoria maschile, é stato vinto dall’Argentina che ha superato per 2 – 1 il Brasile. Mentre il podio della categoria femminile é stato il seguente: Brasile (oro), Paraguay (argento) e Argentina (bronzo).

Questo torneo fa parte delle qualificazioni del beach volley verso i giochi olimpici Parigi 2024.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)