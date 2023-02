Il governo Ayuso vieta una raccolta firme nelle Asl in sostegno ai sanitari

MADRID — Niente raccolta firme. Niente volantini. È la decisione assunta dal governo madrileno di Isabel Díaz per quanto riguarda i centri sanitari territoriali, spazi pubblici in cui si stanno sviluppando iniziative in sostegno dei medici entrati in sciopero settimane fa. La misura ha già suscitato ampie polemiche, con sindacati e opposizione che denunciano un atteggiamento “repressivo” da parte dell’amministrazione regionale.

La notizia è arrivata in mattinata, attraverso una nota stampa dell’assessorato alla Sanità. “Non si potranno realizzare attività come raccolta di firme, affissione di manifesti o distribuzione di volantini non autorizzati”, si legge nel comunicato.

Tale informazione è stata poi confermata in conferenza stampa da Enrique López, assessore alla Presidenza: questi ha detto ai giornalisti che l’obiettivo del divieto non è intaccare la “libertà d’espressione” o la “libertà sindacale”, ma garantire “che non ci sia disordine” o “un uso improprio” dei centri sanitari.

La decisione del governo della popolare Isabel Díaz Ayuso è arrivata a tre giorni dalla seconda manifestazione multitudinaria contro la sua gestione della sanità pubblica avvenuta a Madrid nel giro di tre mesi: domenica, sono scese in piazza circa 250.000 persone, 50.000 in più rispetto al corteo di metà novembre, secondo la delegazione del governo centrale.

La misura di Ayuso è stata fortemente criticata di rappresentanti dei sanitari in sciopero e dall’opposizione politica. “Incoraggiamo i cittadini a dare una risposta energica a questa restrizione della libertà di espressione con un massiccio sostegno alla raccolta di firme attraverso diversi media e social network”, si legge in una nota del comitato organizzativo della protesta che comunque invita a rispettare la risoluzione del governo regionale. Le organizzazioni firmanti valutano inoltre “azioni giuridiche pertinenti”.

“Per ogni manifesto strappato via da Ayuso, riempiremo Madrid con dieci, cento, mille cartelli. La sanità pubblica si difende in libertà”, ha twittato, da parte sua, la leader di Más Madrid Mónica García.

Redazione Madrid