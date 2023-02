Grazie al Comites assicurazione sanitaria agevolata in Repubblica Dominicana (audio notizia)

Il Comites di Santo Domingo ha siglato un accordo con la Confía Asesores de Seguros, una delle più importanti imprese di assicurazioni mediche della Repubblica Dominicana, per agevolare polizze mediche scontate per gli italiani over 65 residenti in Repubblica Dominicana.

Nell’accordo si prevede “un prodotto personalizzato ed esclusivo per i cittadini italiani attualmente sprovvisti di polizza assicurativa medica, con tariffe per le età comprese tra i 65-79 anni e oltre gli 80 anni”, grazie al lavoro della Commissione “Salute, Medicina e Previdenza Sociale” del Comites.

Tutti i dettagli sulle polizze sono disponibili in italiano e spagnolo sul sito ufficiale del Comites.

Redazione Caracas