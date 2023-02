Webinar della Comunità Scientifica Italiana del Texas (audio notizia)

La Comunità Scientifica Italiana del Texas si prepara ad ospitare un entusiasmante webinar sul tema della luce e dei fotorecettori e sulla loro capacità di regolare una serie di meccanismi vitali che consentono la sopravvivenza di organismi semplici e complessi. L’evento, che vedrà la partecipazione del dottor Lorenzo Brancaleon, professore del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università del Texas a San Antonio, rappresenta un’opportunità unica per approfondire la conoscenza su questo affascinante tema.

Il webinar si concentrerà sull’importanza della luce e dei fotorecettori nell’ambito della biologia e della fisiologia, nonché sui recenti sviluppi in questo campo di ricerca. Saranno inoltre discusse le applicazioni pratiche dei fotorecettori, come ad esempio in campo medico e tecnologico.

La Comunità Scientifica Italiana del Texas è orgogliosa di ospitare questo evento, che rappresenta un’importante occasione per promuovere lo scambio di conoscenze e idee tra scienziati provenienti da diverse parti del mondo.

Il webinar è aperto al pubblico e si terrà il 17 febbraio online via zoom o https://www.facebook.com/TXSIC, a partire dalle 17:00, ora del Texas.

Redazione New York