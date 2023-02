La jornada política – Calviño, optimismo moderado

MADRID – Economía viento en popa. Nadia Calviño lo ha ratificado una vez más, en su intervención en el foro de “El Diario Montañés”. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, con optimismo moderado, no ha dejado de reconocer que se pronostica una desaceleración en el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la economía crecerá menos que en los últimos dos años. Decimos, no alcanzará el 5 por ciento. Mucho menos lo superará, como hizo en los últimos dos años.

Sin embargo, la ministra, quien también habló de perspectivas inflacionarias y de inversión, estima que el panorama económico que se abre a los ojos de los españoles es “mejor que antes de la pandemia”. Con prudente optimismo y los pies en tierra, señaló que las perspectivas económicas del país son “relativamente positivas”. En su opinión, los españoles pueden afrontar el futuro con confianza, sin olvidar que vivimos en un clima de incertidumbre global.

Ayer un héroe, hoy un dictador. Daniel Ortega se ha transformado en los que siempre detestó. De la dictadura de Somoza al nepotismo de los Ortega. Es la historia contemporánea de Nicaragua.

Días atrás, el gobierno nicaragüense deportó a Estados Unidos 222 presos políticos. Muchos más quedaron en las mazmorras de la dictadura. Además de ser condenados al exilio, los 222 nicaragüenses también lo han sido a ser apátridas. De hecho, además de haber sido inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos también han sido despojados de su nacionalidad.

La solidaridad de España hacia los deportados ha sido inmediata. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, informó que a los nicaragüenses deportado y a los que aún están presos, de solicitarlo, se le otorgaría la nacionalidad española.

No habrá divorcio. Es verdad, la convivencia se está tornando cada vez más difícil y complicada. El presidente Sánchez ha asegurado que Irene Montero goza de su confianza, como el resto de los ministros. Y, por lo tanto, seguirá al ministerio de la Igualdad. No importa qué tanto tense la cuerda.

El voto de Podemos a la Ley de Protección Animal, a pesar de la enmienda propuesta por el Psoe que deja desprotegidos los perros de caza, ha sido una concesión de los morados en aras de la convivencia.

La Ley sobre el sí es sí, causa de polémicas y roces entre los socios de gobierno, ahora se discutirá en el espacio parlamentario. Han cambiado el teatro, pero no la obra.

Dicen que las mociones de censura no se comunican. Tan sólo se presentan. Si esta es la tradición, Vox la rompió. El 9 de diciembre Abascal avisaba que promovería una moción de censura contra el presidente Sánchez. Y señaló que buscaría un “candidato neutral” para que la presentara. Hace días, hizo el nombre del viejo comunista Ramón Tamames. Este todavía no ha dicho que sí; pero, tampoco que no. Pareciera que le gustara jugar con el clima de incertidumbre que su indefinición está creando. Tamames aparece en programas de televisión y concede entrevistas. Algo que incomoda a Abascal; pero también al presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, quien rechazó la propuesta por considerar la moción de censura un craso error. ¿No quería verse involucrado? Demasiado tarde. Los secretos en política no existen.

En la otra orilla, el Psoe ironiza. “Feijóo se reunió en privado con Abascal y ¿ahora come con el candidato de Vox para preparar la moción de censura? Parece que el que tiene un plan oculto para España es el señor Feijóo”, escribió Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso, en su cuenta en Twitter. El tiempo apremia.

A.T./Redacción Madrid