Una cordata per Sanremo? Toti: “Resti alla Rai”. Stasera i duetti

SANREMO.- “Il Festival di Sanremo senza la Rai è come il pesto senza il basilico”. Una definizione che non lascia dubbi quella dettata da Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, durante la conferenza stampa Rai sulla terza serata di Sanremo.

Questa 73esima edizione del Festival della canzone italiana si sta rivelando una delle più seguite della storia recente, tra messaggi di stampo sociale, talvolta polemici e discussi, ma pur sempre al centro del dibattito di stampo internazionale. Un vero toccasana, inoltre, per la Regione che lo ospita: “Persino la discussa esibizione di Blanco ha dato visibilità ai fiori e la floricoltura della nostra regione”, ha scherzato Toti.

Ascolto più alto dal 1995 anche per la terza serata

Anche i numeri parlano di un vero e proprio record di ascolti, come ha confermato Stefano Colella, direttore Rai1: “9 milioni 240 mila spettatori e uno share del 57,6 per cento dalle 21.25 alle 01.59”. Il picco di ascolto c’è stato alle 21.35 durante l’annuncio dell’esibizione di Tananai da parte di Amadeus con 15 milioni 162 mila, mentre quello di share è all’1.55 con il 64.5 per cento durante il monologo di Alessandro Siani che parlava proprio dell’utilizzo del telefono.

Ancora una volta l’ascolto più alto dal 1995. Sempre stando ai numeri, il vero record è stato fatto registrare sulle piattaforme streaming: “ieri sera sono stati 286 mila i device collegati nel minuto medio alla diretta streaming di Rai1 sulla piattaforma RaiPlay, un dato in crescita del 45% rispetto alla terza serata dell’edizione 2022 – comunica Colella – Il picco è stato registrato alle 22.13, con oltre 419 mila device connessi durante l’esibizione dei Maneskin”.

Anche Elena Capparelli, direttrice RaiPlay, definisce la serata di ieri come la “più streammata della storia”, sintomo di un paese “che ha competenze digitali più mature”. Un festival “vicino ai giovani” come più volte ha sottolineato il direttore artistico Amadeus e, soprattutto, un festival amico della libertà “in ogni sua forma” per cui non mancano polemiche.

Amadeus: “La lettera di Zelensky non è ancora arrivata”

Amadeus torna, nel corso della conferenza, sulla questione Zelensky: “L’idea era quella di un videomessaggio, abbiamo parlato con l’ambasciatore e quindi lui ci ha fatto sapere il desiderio del presidente ucraino di voler inviare il suo messaggio tramite testo”. La lettera del presidente ucraino ancora non sarebbe arrivata e si dovrà aspettare domani per avere “notizie certe”.

Come fa sapere Coletta, da parte della Rai c’è stata “assoluta libertà sulle modalità di intervento. Il desiderio di voler intervenire solo tramite testo è arrivato nei giorni scorsi”. Questo per rispondere alle numerose critiche di chi avrebbe voluto una presenza reale di Zelenskij sul palco Ariston.

Il monologo di Chiara Francini

Il nuovo Sanremo sotto la conduzione di Amadeus vede una notevole partecipazione femminile avvicendarsi sul palco Ariston e portare messaggi importanti in campo sociale e umanitario. Stasera, co-conduttrice della kermesse sarà l’attrice Chiara Francini che, come si consueto nelle precedenti serate, porterà un suo monologo. “Nel monologo veicolerò dei messaggi in cui credo – ha dichiarato Francini – Sono dei messaggi che riguardano il mio essere donna, la mia storia umana. Qualsiasi cosa si porti, che sia comico o che, la politica si fa sempre. Sicuramente porterò i miei colori soprattutto come donna”.

L’attrice si è definita “molto fortunata” ad avere avuto l’opportunità di calcare il palco di Sanremo, soprattutto perché l’invito le è arrivato in modo “genuino e naturale da parte di Amadeus” che poi è il “rapporto che si instaura tra Sanremo e gli Italiani. Il sapore del nido”.

Quella condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Francini sarà una puntata di vecchi ritorni e grandi leggende della musica italiana: dalle anticipazioni comunicate da Federica Lentini, vice direttrice Prime Time, tutti i 28 cantanti in gara si esibiranno stasera nella gara di cover in duetto con altri esponenti della musica italiana e internazionale.

“Gli autori stanno lavorando ad un paio di idee per il Giorno del Ricordo”, fa sapere Amadeus in risposta alle numerose richieste pervenute dalla classe politica in questi giorni. Verranno assegnati tre premi: il premio del comune di Sanremo alla carriera a Peppino di Capri, che avverrà secondo Amadeus presumibilmente “entro le 21.30”; il premio della regione Liguria al miglior duetto e, infine, il premio del comune di Sanremo che premierà l’ospite che ha accompagnato il cantante vincitore del duetto.

Tra le altre anticipazioni della serata, verrà presentata la fiction targata Rai “Mare fuori” con l’esibizione dei ragazzi protagonisti della serie. Gianni Morandi omaggerà Lucio Dalla. Tra gli altri ospiti musicali, fa sapere Lentini, “dal Suzuki Stage ascolteremo la Rappresentante di Lista mentre dalla Costa Smeralda si esibiranno Takagi e Ketra”.

Dai Maneskin al monologo di Egonu, Mengoni guida la classifica

Cinque ore di trasmissione con ascolti da record e un pubblico transgenerazionale incollato allo schermo. Sono solo alcuni dei risultati della terza serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, andata in onda ieri sera. Co-conduttrice della serata la pallavolista Paola Egonu, che ha portato sul palco Ariston un monologo in cui ha parlato degli episodi di razzismo di cui è stata vittima e delle critiche ricevute negli anni dichiarando comunque come “amo l’Italia e vesto con orgoglio la maglia azzurra”. Sul finale cita “Vita spericolata” di Vasco, per sottolineare come anche dalle sconfitte si possano costruire grandi successi.

I Måneskin, vincitori della kermesse nel 2021, sono stati i super ospiti della serata coinvolgendo l’Ariston con un medley dei loro successi; altro ospite d’eccezione, il chitarrista Tom Morello che ha accompagnato la pluripremiata band italiana durante l’esecuzione di “I wanna be your slave”, “Zitti e buoni”, “The loneliest” e “Gossip”. La band ha poi ricevuto il premio alla carriera del comune di Sanremo, prima di annunciare un nuovo tour internazionale e italiano.

Alessandro Siani ha presentato un monologo sull’uso del cellulare solo all’1.45 di notte. Tra le esibizioni, problemi per Grignani, un po’ sulle note di Blanco, riuscendo però “a 50 anni” a mantenere la calma e ricominciare per poi tornare dietro le quinte sfoggiando dietro la schiena la scritta “No War”. Gianni Morandi si è esibito in duetto con Sangiovanni sulle note di “Fatti ri-mandare dalla mamma a prendere il latte”, mentre dal Suzuki Stage, Annalisa ha cantato “Bellissima”; dopo uno stacco pubblicitario si riparte con Guè Pequeno, che sulla Costa Smeralda, canta il suo nuovo pezzo “Mollami. Parte 2”.

Torna Massimo Ranieri il quale, dopo essersi esibito sulle note di “Lasciami dove ti pare”, ha presentato con Rocio Munoz Morales il nuovo programma “Tutti i sogni ancora in volo”, dal prossimo maggio su Rai1. La classifica generale, alle fine della terza puntata, vede in testa Marco Mengoni, seguito da Ultimo e Mr. Rain.