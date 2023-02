Bando delle idee “Turismo delle radici” pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri (audio notizia)

Pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri il Bando delle Idee “Turismo delle Radici” con l’obiettivo di favorire la nascita di nuove figure professionali specializzate nella progettazione e promozione dei servizi relativi al turismo delle radici.

Il Bando finanzierà fino a 20 proposte progettuali, una per ogni Regione, presentate ciascuna da un “gruppo informale” di soggetti. I “gruppi informali” i cui progetti saranno ritenuti idonei e che risulteranno beneficiari del finanziamento dovranno costituirsi in un nuovo soggetto giuridico che, sulla base della vigente normativa, è qualificato come Ente del Terzo Settore.

Tra l’altro il Progetto dovrà sviluppare le seguenti linee di intervento: collaborare nell’attività di sensibilizzazione delle comunità locali al turismo delle radici e di formazione degli operatori turistici; fornire assistenza alle richieste di ricostruzione delle storie familiari provenienti da coloro che sono interessati a compiere il viaggio delle radici, in collaborazione con le autorità comunali ed ecclesiastiche locali; fornire, in collaborazione con Regioni e Comuni e altri soggetti pubblici e privati attivi sui territori, i contenuti riguardanti la propria Regione, che saranno inseriti nella piattaforma digitale dedicata alla promozione dei servizi per i turisti delle radici; individuare gli itinerari di interesse dei turisti delle radici; collaborare con i musei dell’emigrazione presenti sul territorio regionale per l’organizzazione di attività quali seminari e workshop e includerli negli itinerari delle radici.

La domanda di finanziamento dovrà essere predisposta e presentata, pena l’esclusione, con posta elettronica certificata all’indirizzo dgit.01@cert.esteri.it, entro le ore 12.00 del giorno 22 marzo 2023.

Redazione Madrid