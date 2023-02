Amadeus: “Più di 80 milioni di italiani nel mondo stanno seguendo Sanremo”

“Più di 80 milioni di italiani all’estero stanno seguendo Sanremo ed è un dato clamoroso”. Così Amadeus in conferenza stampa rispondendo al nostro giornale. “Sono felice che i nostri connazionali oltre frontiera stiano apprezzando anche una musica non solo tradizionalmente italiana, quindi una musica anche giovane che porta lo stile italiano ovunque perché poi sono canzoni che fanno più facilmente il giro del mondo. Vedere cantare insieme Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano è un momento che tutti gli italiani non dimenticheranno più, una bella fotografia della storia del Festival di Sanremo”.

Testo e intervista di Emilio Buttaro

Su you tube scriverei: Sanremo 2023: Amadeus in conferenza al microfono di Emilio Buttaro