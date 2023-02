La jornada política – Villacís candidata a pesar de todo

MADRID – Begoña Villacís será candidata a la Alcaldía de la Madrid. Nada que pudiera sorprender a no ser porque ha sido escogida a dedo. De hecho, igual que los otros dos candidatos, Villacís no ha logrado el número de avales necesario para participar en las primarias. De acuerdo con las normas de la tolda naranja, hubiera necesitado 126 votos. Un obstáculo que, en un pasado reciente, habría superado en un santiamén y sin dificultad.

Un triunfo que no satisface. Villacís ha logrado imponer su personalidad y su experiencia. Sin embargo, no haber logrado 126 avales ha dejado deja mal parada su candidatura. Refleja la perdida de liderazgo. Es el daño ocasionado por los hechos reciente de los que ha sido protagonistas. Su candidatura tiene el sabor amargo de una derrota. Nada de que presumir, nada de que felicitarse.

Por lo tanto, será Villacís quien rivalice con José Luis Martínez-Almeida y María Reyes Maroto. Un desafío que luce imposible. Su imagen está desgastada y su popularidad ya no es la de hace apenas unas semanas. Además, su partido, que no abandonó sólo porque los populares le cerraron las puertas, está de capa caída.

La crisis que abrió la salida de Albert Rivera no se ha cerrado con la elección de la nueva Dirección General. Todo lo contrario. La rivalidad entre Inés Arrimada y Edmundo Bal ha provocado nuevas heridas que, en opinión de los duchos en la materia, no cicatrizarán con facilidad. Las elecciones autonómicas del 28 de mayo y las generales de diciembre representan el gran desafío, el examen final para un partido que lucha por no desaparecer.

Todavía hay quien considera que obligar la pareja a tener relaciones sexuales no debería ser considerarse un delito. Y, en consecuencia, no debería ser castigado. Lo revela la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. El sondeo ilustra una realidad inquietante. Y presenta la radiografía de una sociedad en la que el “machismo” no ha desaparecido. De hecho, de acuerdo con el Cis, no solo uno de cada cinco encuestados no está de acuerdo con que se castigue a quien obligue a su pareja a tener relaciones sexuales, sino que el 75 por ciento de los españoles considera que las víctimas de agresiones no las denuncia, o lo hacen en pocas ocasiones, por miedo al agresor, por temor a que no le crean o por vergüenza.

Llama la atención que la encuesta no incluye preguntas sobre la polémica Ley del solo sí es sí, hoy en el ojo del ciclón.

La moción de censura a Sánchez, anunciada por Vox, no deja de ser materia de interés. De acuerdo con algunos medios, Ramón Tamames habría conversado telefónicamente con Alberto Núñez Feijóo para informarle de los encuentros con Santiago Abascal. Y de la propuesta de este para que encabezara la moción de censura a Sánchez. El presidente de los populares habría tratado de persuadir al viejo comunista a quien le une lazos de amistad. Le habría trasmitido su opinión. Y lo habría hecho de manera abierta y sin medias tintas. Le habría dicho que le parecía un disparate y le habría confesado que si fuera su padre no lo dejaría hacer.

Como ha repetido en múltiples ocasiones, Núñez Feijóo le habría asegurado que la moción de censura no tendría oportunidad alguna de triunfar y que, lejos de debilitar a los socialistas le estaría ofreciendo una oportunidad. Un triunfo, en plena polémica por la Ley del solo sí es sí, le daría al presidente Sánchez y al Psoe nuevo oxígeno.

A.T./ Redacción Madrid