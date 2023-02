Comites Barcellona, un’Assemblea produttiva nonostante le polemiche

MADRID – Un esercizio di trasparenza. Ed anche un modo per mettere in valore il lavoro svolto e la professionalità dei funzionari. Il Console Generale di Barcellona, Emanuele Manzitti, ha difeso la sua gestione nel corso dell’Assemblea del Comites della sua circoscrizione consolare. Lo ha fatto sgranando numeri: ottomila 432 passaporti emessi, un incremento del 23,8 per cento rispetto al 2029, ultimo anno pre-pandemia; duemila 174 Carte d’Identità Elettronica rilasciate, una leggera flessione rispetto agli anni precedenti; e duemila 550 atti di Stato Civile, un incremento del 20 per cento delle pratiche trattate, sempre rispetto al 2019. Il Console Manzitti ha poi sottolineato che gli iscritti all’Aire, 119mila 900 al 31 gennaio dell’anno in corso, sono in continuo aumento e che, a gravare sul volume del lavoro svolto dal Consolato Generale sono i turisti, circa 660mila nel 2022, che visitano Barcellona e d’intorni. Molti, chi per aver perso i documenti, chi per essere stati vittime di furti e chi per altri motivi, chiedono l’assistenza consolare.

Se il buongiorno si vede dal mattino, le prime battute ad inizio dell’Assemblea del Comites preannunciavano burrasca. E così è stato. L’Assemblea è stata caratterizzata dalla polemica, in occasioni anche assai accesa; polemica alimentata in particolare dalla consigliere Anna Papavero che, prima ha parlato di manomissione di bilancio per una differenza di otto euro tra l’importo di bilancio e quanto riportato nella relazione di bilancio, e poi ha chiesto che fosse messa a votazione la mozione di ineleggibilità della presidente, Livia Paretti; del vicepresidente, Carlo Maria Gallucci; e del consigliere Alessio Cousín; tutte mozioni respinte da una maggioranza schiacciante.

La polemica, sempre con la consigliere Papavero como protagonista, si è prolungata per tutta la durata dell’Assemblea, nonostante la volontà dei consiglieri di abbassare i toni. Ai “non addetti ai lavori” è sembrata chiara l’intenzione della consigliere Papavero di intralciare il normale svolgimento dell’Assemblea così come l’impegno della presidente Paretti per evitare lo scontro e non rispondere alle provocazioni e la pazienza del resto dei consiglieri.

L’ordine del giorno era il seguente: 1) Approvazione, se del caso, dei verbali precedenti; 2) Dimissione della Consigliere Marcella Morcio e sostituzione con nomina del primo candidato non eletto della Lista Azzurra; 3) Presentazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio 2022; 4) Varie ed eventuali. Nonostante tutto, l’ordine del giorno è stato rispettato e tutti i punti approvati a larga maggioranza e con il voto contrario della consigliere Papavero.

Ad eccezione del momento in cui è stato dato il benvenuto a Rudolf Hembrecht, nuovo consigliere in sostituzione della dimissionaria Marcella Morcio, la cronaca dell’Assemblea non registra momenti di consensi o di confronto sereno. Ciononostante, è stata preoccupazione della presidente Paretti, che ha moderato l’Assemblea, di fare in modo che tutti i consiglieri potessero esprimersi e che quelli oggetto della mozione di ineleggibilità potessero difendersi dalle accuse mosse loro; un compito non facile, visti i ripetuti e polemici interventi della consigliere Papavero.

Dopo oltre due ore, e a conclusione dell’Assemblea, ha preso la parola il Console Manzitti che ha illustrato il lavoro svolto dal Consolato, ammettendo senza remora alcuni ritardi nei servizi erogati, e che ha spiegato le difficoltà oggettive che comporta dover far fronte a un incremento della domanda di servizi con solo 27 funzionari.

Di fronte alle giuste preoccupazioni esternate dalla consigliere Papavero, e alle sue meno giustificate critiche, il Console Manzitti ha invitato lei e la “Lista Azzurra”, come era stato fatto anche da altri membri del Comites, ad integrare la Commissione per i Servizi Consolari. Quindi, a contribuire con suggerimenti, oltre che con critiche costruttive, al miglioramento dei servizi che elargisce il Consolato Generale di Barcellona.

