Turchia e Siria: tra dolore e speranze

PER DARE IL NOSTRO AIUTO Presso l’Ambasciata della Turchia di Madrid (c/Rafael Calvo, 18 – 2º AB) è stato adibito un centro di raccolta per aiuti umanitari da inviare alle popolazioni colpite dal terremoto. Gli articoli necessari sono: cappotti, giacconi, piumini, maglioni, guanti, sciarpe, stivali o scarpe invernali, calzini, indumenti intimi, in buono stato. E ancora coperte, tende di campagna, lettini, materassi, sacchi a pelo, thermos, lanterne, torce, batterie portatili per i cellulari, alimenti a lunga conservazione, latte per neonati, pannolini per bebè e per donne, prodotti per l’igiene personale. Qualora fossero inviati in scatole si prega di indicarne il contenuto scrivendolo direttamente sulla scatola con un pennarello indelebile. Altri punti di raccolta, oltre all’Ambasciata della Turchia sono: Hard Rock Hotel Madrid (Ronda de Atocha, 17, 28012 – MADRID); Deposito di Turkish Airlines (THY) Centro de Carga Aérea Madrid-Barajas Parcela 2.4 Nave 7 28042 – MADRID

MADRID.- Appena arrivata nel sud della Turchia la squadra composta da 20 vigili del fuoco italiani ha iniziato a scavare tra le macerie nei punti indicati. Sono operatori sanitari, della Protezione civile e dei vigili del fuoco specializzati in questo tipo di salvataggi. Sono già riusciti a estrarre vivo un ragazzo.

La corsa contro il tempo diventa sempre più pressante. Mentre cresce il numero dei morti, ancora si estraggono persone vive, soprattutto bambini, difesi a volte da una trave, da una lamina di cemento. E così, quasi miracolosamente, i soccorritori hanno salvato una donna e una piccola di 18 mesi, nella città di Kahramanmaras, da 53 ore sotto le macerie, un’altra nell’Hatay dopo 49 ore, un bambino di due anni, ad Antalya, dopo 44 ore, una bambina di 8 anni a Salgin, in Siria, dopo 40 ore. Piccoli miracoli che infondono speranze in chi sa che i suoi cari sono sepolti sotto i detriti degli edifici caduti.

Anche dal resto del mondo prosegue l’invio di squadre di soccorso, medici, ospedali di campo, viveri, medicine ma, sebbene la tragedia abbia avvicinato popoli e persone che negli anni hanno imparato a odiarsi, risulta difficile superare le difficoltà che comporta un territorio come quello siriano diviso e controllato da fazioni diverse.

Un territorio devastato da più di 12 anni di guerra civile in cui il governo del presidente Bashar al Assad mantiene il controllo di Aleppo, gruppi ribelli comandano ad Idlib e nella zona del nordovest ci sono gruppi kurdi. Le difficoltà che implica entrare in quel territorio per la sua posizione geografica si uniscono alla scarsa possibilità di azione che hanno le organizzazioni umanitarie che, grazie ad un accordo dell’ONU hanno la possibilità di portarvi i soccorsi resi necessari dalla guerra e dalla grande quantità di rifugiati.

Ora la situazione si è aggravata notevolmente e l’ambasciatore siriano alle Nazioni Unite, Bassam Sabbagh, ha detto che tutti gli aiuti internazionali devono passare per Damasco. Ma c’è grande diffidenza verso un regime che in passato ha utilizzato gli aiuti come arma di ricatto per mettere in ginocchio i ribelli.

L’ONU ha cercato di evitare la tagliola di Damasco arrivando nella zona controllata dai ribelli attraverso Bab al Hawa, passaggio alla frontiera con la Turchia che permette entrare a Idlib. Intanto i Caschi Bianchi dell’ONU hanno lanciato un appello accorato spiegando che ci sono ancora vittime vive tra le macerie ma che il tempo a loro disposizione, prima di morire, diventa sempre più scarso. In molti casi i sopravvissuti ascoltano le loro voci e assistono impotenti alla loro agonia.

Gli Stati Uniti hanno detto chiaramente che non collaboreranno con il governo di Assad e che lavoreranno tramite partner umanitari che stanno coordinando l’assistenza in quelle zone. Mantenendo invariata la loro posizione verso il governo di Damasco non hanno aperto nessuno spiraglio a una possibile normalizzazione delle relazioni con chi ha commesso abusi gravissimi durante la guerra civile.

Una posizione, questa, fortemente criticata dalla Cina il cui ministro degli Esteri Mao Ning, ha chiesto agli USA “di revocare immediatamente le sanzioni unilaterali e aprire la porta all’assistenza umanitaria”.

Mentre il numero dei morti cresce e già ha superato le 11mila persone, sono a rischio anche tutti coloro che sono riusciti a salvarsi dal terremoto. Sconvolti, addolorati per il lutto che ha colpito quasi tutte le famiglie, rischiano di morire di fame e di freddo.

Il Comitato Internazionale di Riscatto, organizzazione che sta lavorando nelle aree in mano ai ribelli, ha anche lanciato l’allarme di un inizio di epidemia di collera.

Ogni aiuto è importante, ogni aiuto, anche il più piccolo può significare una vita salvata.