Sanremo 2023, prima serata tra record e polemiche

SANREMO. – “Non lavoro pensando agli ascolti, lavoro pensando al pubblico e, specialmente, ai giovani. Accanto allo ‘zoccolo duro’ degli spettatori del festival si è aggiunto un pubblico di ragazzi e ragazze, e questo mi inorgoglisce”. Con queste parole Amadeus, conduttore e direttore artistico del 73° Festival della Canzone Italiana, commenta i risultati da record della prima serata della kermesse.

L’esordio del Festival di Sanremo ha registrato uno share del 62,4%, un risultato che non si vedeva dal 1995, quando sul palco dell’Ariston, al posto di Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni si trovavano invece Pippo Baudo, Anna Falchi e Claudia Koll. Con questo risultato Amadeus è riuscito anche a battere i suoi numeri degli anni passati: nel 2020 lo share della prima serata era del 54%, mentre nel 2021 aveva ottenuto una media del 46%.

Ottimi sono stati anche i risultati dello streaming, comunicati durante la conferenza: una media di 300.000 dispositivi connessi, con un picco di 380.000. Numeri anche questi in grande crescita rispetto agli anni precedenti.

Mattarella all’Ariston, Benigni legge la Costituzione

Una prima serata che ha visto la storica presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un lungo applauso; alla sua presenza è stato intonato l’inno di Mameli, momento che ha segnato l’apertura del festival. Oltre alle diverse esibizioni canore, tra cui quelle di alcuni super ospiti come Salmo, i Pooh e Piero Pelù, grande spazio è stato dato anche ai monologhi del regista e attore Roberto Benigni e della co-conduttrice Chiara Ferragni.

Benigni ha voluto dedicare il suo intervento alla Costituzione Italiana, ricordando i padri costituenti, l’importanza dell’articolo 21 e, quindi, il diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero. Chiara Ferragni, oltre che le parole, ha lasciato che fossero i suoi outfit a parlare: si è presentata sul palco con una stola con la scritta “Pensati Libera”, per poi indossare, in occasione del monologo, un vestito color carne che simulava il corpo nudo della stessa imprenditrice. Nel corso del suo monologo, scritto sotto forma di lettera alla Chiara bambina, la conduttrice ha esortato tutte le donne a “lottare insieme per cambiare le cose”.

Il caso Blanco: fiori distrutti, poi le scuse

Ad aver attirato le critiche è stata invece l’esibizione di Blanco. Il cantante, costretto ad interrompere la sua esibizione a causa di una serie di problemi tecnici, ha distrutto alcuni arredi del palco, tra cui diverse composizioni floreali. Dopo l’esibizione, lo stesso conduttore Gianni Morandi è salito sul palco con la scopa per ripulire la scena.

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, città famosa proprio per i suoi fiori, ha espresso il suo disappunto per la reazione del cantante, ribadendo la necessità di scuse; scuse che sono arrivate poco dopo, attraverso un post su Instagram dello stesso Blanco. Diverse critiche sono arrivate anche da Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, nel corso di un intervento a Rtl 102.5, ha fatto capire, tra le altre cose, di non aver apprezzato il monologo di Benigni, sostenendo di non credere che “la costituzione debba essere difesa sul palco di Sanremo”. La risposta di Amadeus, in conferenza, è stata concisa: “Sono 4 anni che Salvini se la prende con il festival di Sanremo. Basterebbe non guardarlo”.

Salvini contro il Festival, Amadeus: “Cambi canale”

Matteo Salvini contro il festival di Sanremo. No, non è una novità come sottolinea nella replica il conduttore e direttore artistico, Amadeus, ma tanto basta per aprire un fronte di polemica politica. “Ero fuori casa per lavoro e non ho visto il Festival. Non mi sono perso molto mi pare…”, scrive sui social il vicepremier, postando un video dello sfogo di Blanco.

A Rtl 102.5, poi, il leader della Lega parla della presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella all’Ariston: “Ha diritto di svagarsi anche il presidente della Repubblica. Non penso che la Costituzione abbia bisogno di essere difesa dal palco di Sanremo, che è la storia di Morandi e Ruggeri, di Luigi Tenco”: le parole, evidentemente, sono riferite al monologo di Benigni. Poi, anche in riferimento al messaggio del presidente ucraino Zelensky che verrà letto nel corso dell’ultima serata, sottolinea: “Riempire il Festival di contenuti extra Festival, dalle guerre ad altro, non mi piace. Se c’è qualche causa che va difesa a Sanremo, significa che siamo un Paese indietro”.

Salvini ne ha anche per Paola Egonu, pallavolista che sarà co-conduttrice nella serata di venerdì: “Grande sportiva, grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. È un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti. Mi auguro che gli italiani, che hanno già molti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale a qualcuno”. Secca, se non spazientita, la replica di Amadeus: “Sono quattro anni che se la prende con il Festival: basta non guardarlo. So che sabato vedrà un film, spero sia bello”.