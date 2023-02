La jornada política – moción de censura, para los populares un error político

MADRID – El Partido Popular seguirá intentándolo. No se sabe si logrará su propósito; aun cuando muchos opinan que no podrá. Pasan los días y Vox no pareciera dispuesto en desistir de su empeño por promover una moción de censura contra el presidente Sánchez. Confía en que Ramón Tamames, otrora líder del Partido Comunista Español, ceda a las presiones. Y acepte finalmente ser el “candidato neutral” que encabece la moción de censura. Tamames, entrevistado ayer por Xabier Fortes conductor de “La Noche en 24 horas”, no ha soltado prenda. ¿Aceptará? Por ahora, ni confirma, ni desmiente.