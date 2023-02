Tennis: Hong Kong ha battuto per 3-1 il Venezuela nella Coppa Davis

CARACAS – Durante il fine settimana, in giro per il mondo sono disputate le qualificazione della Coppa Davis 2023, il primo passo per restringere il campo nella ricerca di quale sarà la nazionale che succederà al Canada, vincitrice lo scorso anno.

Il “Centro Nacional de Tenis” della cittá Puerto Cabello, nello stato Carabobo, ha fatto da cornice allo spareggio tra i padroni di casa del Venezuela e Hong Kong. Ad avere la meglio in questa sfida é stata la nazionale asiatica con il punteggio di 1 – 3.

La prima sfida, quella tra il venezuelano Rafael Abdul Salam e Chak Lam Coleman Wong é stata vinta per 0 – 2 (2 – 6 / 3 – 6) dal tennista ospite.

Grazie al secondo match il Venezuela ha trovato la paritá: Ricardo Rodriguez Pace (numero uno del ranking nazionale) ha superato per 2 set a 1 (6 – 3 / 3 – 6 / 6 – 3) su Hong Kit Wong.

Nella sfida dei doppi, gli ospiti si sono portati sull’1 – 2 dopo aver battuto per 0 -2 i venezuelani. Il primo set é stato vinto con facilitá dagli ospiti per 1 – 6, poi nel secondo la storia é stata ben diversa con gli asiatici vittoriosi per 6 – 7.

I sogni di gloria della nazionale vinotinto sono svaniti quando Rodríguez ha perso il 4º incontro che lo ha visto impegnato contro Coleman Wong. Rodriguez aveva iniziato bene vincendo il primo set, per 6 – 2, poi Coleman Wong é salito in cattedra vincendo per 2-6 e 3-6.

Rodríguez non ha nascosto la sua amarezza a fine gara: “Nel doppio e nel signole abbiamo avuto l’occasione di segnare punti importanti, ma non siamo stati capaci di ottenere la vittoria. Ci eravamo allenati per giocare di notte, ma le piogge hanno condizionato tutto e siamo stati costretti a giocare di giorno”.

Il Venezuela tornerà nel “Grupo Regional III” dove cercherà la risalita negli spareggi della Coppa Davis del 2023.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)