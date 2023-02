Calcio venezuelano: l’Angostura inizia col botto la sua avventura nella Liga Futve

CARACAS – Esordio da favola per l’Angostura! La neo promossa, ha battuto per 2 – 0 nel cosiddetto “Derby del Orinoco” il Mineros de Guayana. Questa vittoria ha un doppio sapore speciale: non solo successo in un derby, ma anche perché sono i primi tre punti nella Liga Futve. A lasciare il segno in questa storica partita ci hanno pensato Keinier Perez (14’) e Luis González (17’).

Inizia con una vittoria la seconda esperienza dell’italo-venezuelano Francesco Stifano sulla panchina dello Zamora: 2 – 0 sull’Hermanos Colmenárez. Le reti dei bianconeri di Barinas sono state segnate da César Martínez (60’) e Luis Vargas (su calcio di rigore all’80esimo).

Il Deportivo Táchira dell’italo-venezuelano Eduardo Saragó si aggiudica il “Clásico Andino” contro l’Estudiantes de Mérida. Per il “Carrusel Aurinegro” hanno intonato il sacro grido del gol: Esli García (18’), l’argentino Gonzalo Ritacco (47’) e Jean Franco Castillo (77’).

L’attesissimo esordio di Noel Sanvicente sulla panchina dell’Academia Puerto Cabello é stato bagnato con una vittoria 3 – 0 sulla matricola Rayo Zuliano. Le reti dei “porteños” portano la firma di Danny Pérez (46’), autorete di Hermes Rodríguez (77’) e Wilmar González (79’).

I campioni in carica della Liga Futve, Metropolitanos, hanno pareggiato 1 – 1 con l’UCV. Al gol di Carlos Cermeño su calcio di rigore (6’), responde Héctor Noguera (64’).

Le sfide Caracas – Carabobo e Deportivo La Guaira – Monagas si sono chiuse a reti inviolate. In questo turno di campionato ha riposato il Portuguesa.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)