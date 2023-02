Spagna, Sánchez sprona l’UE: ‘È il momento di avere più leadership’

MADRID — “È il momento di un’Europa con più leadership”. Perché la “dipendenza strategica” da pochi attori nei quali si ha sempre meno “fiducia” è “un problema” da risolvere. È questa la riflessione con cui il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha accompagnato oggi un messaggio volto a spronare la Spagna e i partner comunitari verso la conquista della “autonomia strategica aperta”: concetto che Madrid su cui intende insistere particolarmente quando assumerà il controllo della presidenza del Consiglio UE.

In un atto tenutosi in mattinata presso il Ministero degli Affari Esteri a Madrid, Sánchez ha sviluppato per circa 25 minuti i suoi argomenti in favore della necessità di favorire una maggior indipendenza europea in diversi campi. Un discorso partito dalla constatazione delle difficoltà vissute dal continente in momenti critici recenti come la pandemia di Covid e l’inizio dell’invasione russa su larga scala in Ucraina.

“Il mondo sta cambiando e noi dobbiamo cambiare insieme ad esso”, è stata una delle osservazioni del presidente, che ha poi indicato quelle della salute, dell’energia, dell’alimentazione e delle tecnologie digitali come le aree in cui si concentrano le principali vulnerabilità da superare.

Per farcela, è necessario porsi obiettivi ambiziosi, ha affermato Sánchez. “Reindustrializzeremo l’Europa, e, di conseguenza, la Spagna. Recupereremo posti di lavoro e capacità strategiche che non avremmo mai dovuto perdere. Scommetteremo su settori del futuro in ambiti come la digitalizzazione o la transizione ecologica. E lo faremo con un obiettivo: rafforzare la competitività delle nostre economie”, ha affermato.

Sánchez ha spiegato che, nel corso della presidenza spagnola dell’UE in programma nel secondo semestre di quest’anno, Madrid promuoverà un progetto di ricerca per individuare vulnerabilità ed esplorare potenzialità, così come riunioni di alto livello sul concetto di autonomia strategica. A detta del premier, in questa fase di trasformazione va mantenuta intatta la scommessa sul “multilateralismo” e “l’integrazione” come filosofie d’azione dell’Unione Europea.

Redazione Madrid