La jornada política – Psoe y Podemos, juntos a pesar de todo

MADRID – Hay quien dice que, detrás del video en el cual la cara de Sánchez se transforma paulatinamente en la de Abascal, está la mano de Pablo Iglesias. Y hay quien, más prudente, prefiere no hacer conjeturas y evita pronunciarse. Lo cierto es que los tweets de Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales y miembro de Podemos, y Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de la tolda morada, ha sorprendido a tirios y troyanos.

La Ley de Bienestar Animal, en proceso de trámite en el Congreso de Diputados, será votada el 9 de febrero. Podemos critica al Psoe por introducir una enmiendo en la cual se excluyen a los perros de caza de la Ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales.

“Inoportuno y un despropósito”. Sólo dos palabras, las de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para comentar el video.

Si las intenciones del video fueron buenas; sin duda, poner en el mismo plano al presidente del gobierno y al presidente de Vox, una formación xenófoba, homófoba y racista, seguramente fue una decisión desafortunada. En la política no todo se vale.

También Podemos está en campaña electoral. Y si alguien a estas alturas todavía lo duda que lea los diarios, que siga los noticieros de televisión y que escuche a los tertulianos. Si aún no está convencido, que mire a su alrededor. Desde hace semanas, las polémicas entre los socialistas y Podemos han subido de tonos. La tolda morada no pierde ocasión para subrayar las diferencias que la separan de los socialistas. Busca distanciarse. Y, al hacerlo, tensa la cuerda. En opinión de algunos analistas, podría romperse y provocar la ruptura de la coalición.

Por ahora no conviene al Psoe, quien tolera el lenguaje de Podemos; y no conviene a los morados, quienes aseguran que la coalición resistirá hasta concluir la legislatura.

El examen más importante que el Gobierno de Sánchez tendrá que superar en los próximos días es la enmienda a la “Ley del sólo sí es sí”. Las consecuencias indeseadas de la Ley están provocando daños importantes en términos electorales. El Psoe quiere zanjar sin demora el asunto. De aquí la prisa para alcanzar un acuerdo con Podemos para enmendar la Ley sin tocar el “corazón” de la misma. La ministra de la Igualdad, Irene Montero, defiende su creatura e insiste que no tiene fallos. Un criterio que el Psoe no comparte. Y aunque todavía confía en lograr un acuerdo, asegura que presentará una propuesta para reformarla. Lo hará con o sin el respaldo de Podemos. Aviso al navegante.

Puede que no sea como la desplegada por Pablo Casado; pero, continúa la Opa hostil a Ciudadanos. Borja Sémper, portavoz de campaña de los populares, ha reiterado que quien quiere puede sumarse al proyecto liderato por Alberto Núñez Feijóo. Un mensaje enviado especialmente a los pocos cargos medio de Ciudadanos quienes aún resisten al canto de las sirenas.

Fallido el intento de los populares de fichar Begoña Villacís, o el de la vicealcaldesa de negociar su ingreso al Partido Popular como ya hicieron otros, Sémper hizo alarde del poder de convocatoria de partido conservador.

Continúa el goteo. Ya van 166 los cargos que se han pasado a las filas de los populares. Último, por ahora, en ser reclutado ha sido Ruth Merino, exportavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, quien pasa a integrar el equipo económico del PP en la Comunitat Valencianas. La “refundación” de la tolda naranja y los esfuerzos de la nueva dirigencia por darle una cara nueva, en opinión de los analistas, tan sólo estaría retardando lo inevitable.

Un espaldarazo importante. En especial, en un año en el que se decidirá la gobernanza del país. El Grupo Popular Europeo ha decidido realizar su cumbre en la capital malagueña. Se llevará a cabo el 23 y el 24 de junio. Estarán invitadas personalidades de la derecha europea. Entre ellas, Ursula Von Der Leyen y Roberta Metsola, presidenta de la Comisión Europea, la primera, y presidenta del Parlamento Europeo, la otra.

