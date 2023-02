Avviato lo sportello informativo del Comites Polonia (audio notizia)

Con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei connazionali, dare le giuste informazioni per chi vive da poco in Polonia e per chi vi risiede già da tempo ed ha bisogno di informazioni o chiarimenti, il Comites Polonia ha attivato dal 1 febbraio lo sportello informativo per il cittadino.

Realizzato grazie al contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale-Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, lo “Sportello” mira a fornire sostegno a tutti gli italiani in Polonia, attraverso un servizio gratuito di ricevimento in persona, una linea telefonica ed una casella e-mail dedicata a cui rivolgere i propri quesiti relativi all’integrazione sul territorio polacco.

Grazie allo “Sportello”, il Comites svolgerà le proprie attività istituzionali offrendo ai connazionali informazioni sui servizi consolari erogati dall’Ambasciata d’Italia a Varsavia e su tutte quelle materie di maggior interesse per la vita quotidiana degli italiani in Polonia. Invece per le richieste che esulano la competenza del Comites verrà suggerito come reperire le informazioni necessarie.

Per contattare la sede si può scrivere all’indirizzo email: segreteria@comitespolonia.pl.

Redazione Madrid