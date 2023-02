MADRID. – La Fiorentina ha battuto il Torino 2-1 e si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia 2023. I gol della partita sono stati segnati per la Fiorentina da Jovic su assist di Tersic al 65′ e raddoppio di Ikone nel finale. Karamoh accorcia nel recupero per il Torino

La squadra viola ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare in questa competizione e ora affronterà la vincente della partita Roma-Cremonese per guadagnare l’accesso alla semifinale.