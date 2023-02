Poetry Hub di Loona Contemporary

Il termine “hub” indica il punto in cui si incrociano le diverse ramificazioni di una rete, il punto in cui si incrociano e si scambiano dati, informazioni, pensieri e idee.

“Poetry hub” è precisamente questo: il punto di interconnessione della poesia.

Inizia con una pagina nel sito Loona Contemporary e con un luogo dove ci si incontra fisicamente, la galleria Captaloona Art di Madrid. Inoltre, grazie alla collaborazione con riviste letterarie italiane e spagnole, si riesce a dar vita a un progetto di scambio poetico e a una rete internazionale di poeti.

Si inizia con la pubblicazione, su riviste specializzate, di testi selezionati di poeti ispanici contemporanei, opportunamente tradotti, e simmetricamente si propongono, a riviste specializzate spagnole, traduzioni di testi selezionati di poeti italiani. Tutte le pubblicazioni e le proposte si trovano anche sulla pagina “Poetry Hub”, del sito Loona Contemporary.

A seguito delle prime pubblicazioni si organizzeranno eventi misti presenziale/telematico, per favorire lo scambio in diretta tra poeti di diverse nazionalità, utilizzando il Italia lo spazio della Libreria Mangiaparole, e in Spagna la galleria Captaloona Art.

Il primo incontro è previsto per fine febbraio 2023. I poeti presentati in questo primo incontro saranno Adolfo García Ortega, Vincenza Fava, Mariano Peyrou e Marco G. Maggi.

All’incontro, che sarà condotto da Ernesto Pérez Zuñiga e da Claudio Fiorentini, parteciperà anche Fabio Bussotti, attore gassmaniano, che leggerà alcune delle opere proposte per questo primo incontro.

Gli incontri di Poetry Hub, salvo impedimenti, avranno cadenza mensile e si declineranno in un festival italo-spagnolo di poesia, presumibilmente in tarda estate.

Alla fine dell’anno si intende proporre per la pubblicazione un’antologia con i testi selezionati e tradotti.

La direzione editoriale e l’organizzazione degli eventi sono a cura di Claudio Fiorentini.

Captaloona Art è un centro di promozione di arte e cultura in veste di galleria d’arte, nel cuore di Madrid. Da questo centro prende vita un nuovo marchio, Loona Contemporary, che promuove mostre personali di artisti selezionati, laboratori aperti con artisti all’opera e, appunto, il progetto Poetry Hub.

https://captaloona.com