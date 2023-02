Coppa Italia, l’Inter batte l’Atalanta 1-0 e vola in semifinale

MADRID. – L’Inter ha vinto 1-0 contro l’Atalanta nella Coppa Italia 2023 grazie al gol di Matteo Darmian che è stato scelto da Inzaghi per sostituire Milan Skriniar ormai con la valigia pronta per Parigi, lasciato in tribuna dopo le voci di mercato degli ultimi giorni.

La squadra di Inzaghi ha giocato con determinazione e ha dominato il gioco per gran parte della partita. Darmian ha segnato al 57′ minuto, battendo l’estremo difensore avversario con un preciso sinistro su assist di Lautaro Martinez. L’Atalanta ha cercato di reagire, ma non è riuscita a creare occasioni pericolose, anzi nel finale l’Inter prende in mano il controllo della partita, riuscendo a tenere gli avversari lontano dalla propria porta senza correre più pericoli.

Con questa vittoria, l’Inter accede alle semi-finali della Coppa Italia dove incontrerà la vincente tra Juventus e Lazio e si avvicina alla conquista del trofeo.