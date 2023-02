Spagna, Sánchez: “Il salario minimo sarà di 1.080 euro”

MADRID — Da 1.000 a 1.080 euro. Sarà dell’8% l’aumento del salario minimo interprofessionale stabilito dal governo per quest’anno. L’annuncio è arrivato direttamente dal premier Pedro Sánchez, intervenuto nel pomeriggio al Senato. “La nostra lotta per migliorare le condizioni dei lavoratori e ottenere una distribuzione più equa degli utili aziendali è solo all’inizio”, ha detto. L’incremento stabilito è frutto di un accordo tra governo e sindacati, dal quale invece si è tirata fuori la Confindustria spagnola (CEOE).

Poco prima dell’annuncio di Sánchez, atteso da settimane visto che il governo aveva assicurato ripetutamente l’intenzione di aumentare il salario minimo, iniziava una riunione tra la vicepremier e ministra del Lavoro Yolanda Díaz ed esponenti dei principali sindacati. E proprio questo incontro ha permesso di formalizzare l’intesa. “È un giorno molto importante per lavoratrici e lavoratori”, è stata la sua prima reazione.

“Al governo siamo coscienti del fatto che loro sono quelli che stanno soffrendo di più per la perdita di potere acquisitivo”, ha aggiunto poi la vicepremier in dichiarazioni a cronisti parlamentari. “Da quando siamo arrivati al governo, abbiamo aumentato il salario minimo del 47%”, ha sottolineato.

Díaz ha poi sostenuto che questo è “lo strumento più efficace contro la povertà salariale” e “il migliore per favorire la parità retributiva tra uomini e donne”. Sia lei sia il premier hanno sottolineato che, con l’ultimo aumento, la Spagna raggiunge l’obiettivo concordato con l’Unione Europea di rendere il salario minimo pari al 60% di quello medio.

Soddisfazione anche per i sindacati. “Se ne beneficerà il 14,5% dei lavoratori e aiuterà in particolare le donne”, ha ricalcato UGT. “Saranno 2,5 milioni i lavoratori che vedranno i loro stipendi migliorati”, ha aggiunto Unai Sordo, segretario generale di Comisiones Obreras.

La CEOE, che non ha risposto all’invito del Ministero del Lavoro per partecipare alla riunione odierna, ha evitato per il momento commenti ufficiali.

Redazione Madrid