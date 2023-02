Premio BIRD per ricercatori italiani in Danimarca (audio notizia)

Indetto dall’Ambasciata d’Italia in Copenaghen, insieme all’Istituto Italiano di Cultura e all’Associazione Ricercatori e Scienziati Italiani in Danimarca, anche quest’anno verrà assegnato il Premio B.I.R.D. Best young Italian Researcher in Danimarca.

Vi possono partecipare i ricercatori italiani presenti in Danimarca che siano in possesso di un titolo di laurea, abbiano frequentato una università in Italia e abbiano un’età inferiore ai 35 anni e proporre un lavoro di ricerca condotto presso una istituzione accademica in Danimarca.

Le candidature devono essere trasmesse, unitamente alla prevista documentazione, entro il 21 aprile 2023 agli indirizzi di posta elettronica: info.copenaghen@esteri.it e iiccopenaghen@esteri.it.

Per maggiori informazioni, si può consultare il bando sul sito web dell’Ambasciata d’Italia a Copenaghen.

