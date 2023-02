Comites di Londra: webinar sul multilinguismo (audio notizia)

Lunedì 27 febbraio dalle 18.30 ora di Londra, sarà trasmesso in diretta sui profili ufficiali del Comites Londra, su Facebook, Twitter e Youtube, un nuovo webinar sul multilinguismo per aiutare le famiglie italiane che vivono nel Regno Unito, ma anche in giro per il mondo, alle prese con l’educazione dei propri figli nella fase di apprendimento di una doppia lingua.

Questa volta ai microfoni ci sarà la dottoressa Nicole Zocchi, logopedista specializzata in bilinguismo, che tratterà proprio del ruolo del logopedista.

Fin da ora si possono inviare domande scrivendo all’email press@comiteslondra.info a cui si risponderà durante la trasmissione.

Redacción Madrid