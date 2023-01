Comites Varsavia: come adottare bambini in Polonia (audio notizia)

27Visto che molte famiglie si interessano all’adozione di bambini dalla Polonia, il Comites di Varsavia ha pubblicato sul proprio sito una guida con tutte le informazioni necessarie.

“Secondo la legge polacca, l’obiettivo dell’adozione è creare un ambiente familiare sostitutivo per i bambini privati della propria famiglia. Non esiste un sistema legislativo separato che regoli l’adozione nazionale e internazionale, ma ci sono alcuni atti e regolamenti diversi dei ministri competenti, come il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia”.

Nel documento pubblicato sul sito web del Comites vengono elencati i principi giuridici di base dell’adozione, i centri competenti per la mediazione per l’adozione internazionale, e tutta la documentazione necessaria.

Redazione Madrid