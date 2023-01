Dal 24 gennaio al via il progetto “Parole e Musica” della SAIG a Ginevra (audio notizia)

La Società delle Associazioni Italiane di Ginevra (SAIG) ha ideato il progetto “Parole e Musica”, per alleviare l’isolamento in cui vivono le persone anziane negli istituti e la difficolta a relazionarsi con gli altri. Nel tempo questo influisce negativamente sul loro benessere e sulla qualità della vita.

Il progetto ha preso il via il 24 gennaio presso la Résidence Liotard, dove una cinquantina di partecipanti hanno assistito al concerto del noto pianista Philippe Boaron, che si è esibito in una scaletta di musica classica per piano.

La SAIG con questo progetto si propone di ridurre l’isolamento sociale degli anziani con il rischio di apatia e combatterne l’emarginazione, stimolandone al contrario le capacità relazionali.

La musica, infatti, è uno stimolo che favorisce il rilassamento, riduce la tensione e l’ansia e rafforza i sentimenti positivi che facilitano l’integrazione nel gruppo.

Redazione Madrid