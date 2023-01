La jornada política – Cataluña, ¿Aragonés e Illa romperán la política de bloques?

MADRID – El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, está explorando todos los caminos para evitar que naufrague su Gobierno. Con una minoría insignificante, Erc, luego del divorcio con Junts, necesita los 33 diputados del Partit dels Socialistes que lideriza el otrora ministro de Sanidad, Salvador Illa. Sin sus votos será imposible la aprobación del Presupuesto 2023 y que el gobierno sobreviva a la crisis.

El gobierno de Aragonés, a cambio los votos del PSC, se comprometió en apoyar la construcción de la autovía orbital de Barcelona. Los ecologistas y los republicanos siempre se han opuesto a su realización por razones paisajísticas y, lo que es más importante, ambientalistas.

Nada está dicho. El lunes, Aragonés e Illa volverán a encontrarse. La reunión podría ser determinante tanto para la aprobación del Presupuesto como para la sobrevivencia del Gobierno. De alcanzar un acuerdo, en opinión de los analistas políticos, se estaría rompiendo con la política de bloques, independentistas y no independentistas; política de bloques que ha dominado la escena política nacional desde hace una década y ha sido motivo de tensiones en Cataluña.

Los partidos políticos desde comienzos del año han comenzado a calentar los motores. Lo hacen en proximidad de la cita electoral del 28 de mayo. Buscan alianzas, afinan las listas de los aspirantes y trazan estrategias. Desde hace algunos días, en el Psoe, se especulaba con la participación probable de Manuela Carmena en la campaña electoral de la ministra María Reyes Maroto.

Manuela Carmena, quien estuvo al frente de la Alcaldía de Madrid hasta junio de 2019, no integrará la lista de la aún ministra de Industria, Comercio y Turismo. No lo hará ni de manera simbólica. No obstante, participará en actos en los cuales respaldará la candidata socialista. El camino de Reyes Maroto parece todo cuesta arriba. Aun así, el respaldo transversal manifestado por numerosos colectivos de la órbita progresista hace esperar que pueda repetirse la experiencia de Carmena.

Buenas noticias desde el frente económico. El fantasma de la recesión ya no asusta. El peligro ha sido dejado atrás. Lo confirman los datos que hizo público el Instituto Nacional de Estadísticas. La economía, en 2022, ha crecido. Y lo ha hecho más de lo que esperaba el gobierno.

De acuerdo con el Ine, el Producto Interno Bruto, el año pasado, registró un crecimiento del 5,5 por ciento. Y, en el último trimestre, lo hizo dos décimas más que en el anterior. El Ine, de esta manera, fotografía un país cuya economía goza de buena salud, aun cuando, en el segundo semestre de 2022, aminorara la velocidad de su crecimiento.

Es el segundo año consecutivo que la economía registra resultados satisfactorios luego de la caída del 11,30 por ciento de 2020, por las consecuencias de la pandemia. Aun así, no todos comparten el optimismo manifestado por el gobierno. Juan Bravo, vicesecretario de Economía de los populares, se ha encargado de frenar el optimismo del Ejecutivo. En su opinión, la economía del País no solo no ha crecido “sino que ni siquiera ha rebotado”.

Juan Bravo, invitado a un desayuno informativo, luego de desmontar los datos económicos con las cifras de inflación, empleo y deuda pública ha ilustrado la receta económica que proponen en Génova 13. Algunos de sus ingredientes, desgranados por Juan Bravo, son la eliminación del gasto superfluo y político, la simplificación de la burocracia y la creación de una fiscalidad capaz de generar empleo, inversión y crecimiento.

Redacción Madrid