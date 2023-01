Titolo honoris causa a Madrid per il Nobel Giorgio Parisi

MADRID — Evento d’eccezione oggi a Madrid organizzato dall’Università Complutense: l’istituzione accademica ha infatti concesso una laurea honoris causa a Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica nel 2021. Il prestigioso scienziato italiano è stato presente di persona alla cerimonia di conferimento del titolo, avvenuto presso l’elegante aula del Paraninfo di fronte a un pubblico nutrito.

Parisi, che si è detto “molto contento” di ricevere questa laurea honoris causa, è stato introdotto dal professore della Complutense Martín Mayor. Il docente, incaricato del ruolo di “padrino” del nuovo ‘dottore honoris causa’, ha tessuto le lodi del fisico italiano, descrivendolo come un uomo di scienza “estremamente aperto” nel condividere conoscenze e scoperte oltre a celebrarne i meriti accademici e di ricerca.

“In lui confluiscono enormi virtù che accompagnano indissolubilmente il suo talento”, ha aggiunto da parte sua il rettore dell’università madrilena, Joaquín Goyache. Questi ha poi risaltato “lo spirito innovativo e creativo” del premio Nobel.

In conversazione con l’ANSA, a margine dell’evento Parisi è anche tornato su un tema sollevato di recente dal ministro della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano, in occasione di un incontro fra i due: quello della necessità di incentivare la “cultura scientifica”, definita dall’esponente del governo come una “parte fondamentale della cultura nazionale”.

Per farlo, ha sostenuto il Premio Nobel per la Fisica, occorre “lavorare sulle scuole a tutti i livelli, a partire dalla scuola dell’infanzia”. Perché “anche a livello della scuola dell’infanzia ci si può muovere in questa direzione, e bisognerebbe anche un pochettino ricambiare certi programmi un po’ obsoleti”.

Parisi ha ottenuto il Nobel nel 2021 in quanto considerato un pioniere della ricerca nella fisica teorica, che ha legato il suo nome a scoperte decisive nel campo della cromodinamica quantistica e dello studio dei sistemi disordinati complessi, dalla scala atomica a quella planetaria.

F. R. / Redazione Madrid