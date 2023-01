3 millones de jóvenes no han podido registrarse en el CNE

CARACAS – Más de 3 millones de venezolanos no están inscritos en el CNE denunció Wanda Cedeño, coordinadora nacional de la organización Voto Joven. Dijo que la cifra incluye a los venezolanos que están en el país y los que se encuentran en el exterior, quienes no han podido inscribirse en el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las estadísticas que maneja Voto Joven muestran que la cifra aumentó en 500 mil personas, de manera que si no se abre el registro, para 2024, año que se estiman las presidenciales, pudieran haber más de tres millones 500 mil jóvenes que no estén inscritos y no puedan sufragar.

Las institución exhorta al gobierno que facilite la actualización de datos e inscripciones a estas personas, porque es un derecho ciudadano y recomienda colocar puntos móviles de registro y comenzar con una campañas de crear conciencia a participar destinada a los jóvenes.

Finalmente piden paridad al acceso de los candidatos y los medios de comunicación social, pues es las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre de 2021, el acceso a los medios no fue equitativo.

