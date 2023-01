Atletica: la maratona CAF inserita nel ‘Campeonato Panamericano de Maratón’

CARACAS – È una sensazione che conoscono in molti quella dell’ansia prima di una maratona. Eppure, i modi di avvicinarsi a una competizione possono portare a risultati del tutto differenti: c’è chi è elettrizzato dal fatto di mettersi al via, chi invece senza la minima tensione, pronto a godersi la corsa lungo le bellezze della città e chi cercherà di scaricare la tensione e lo stress accumulati nei giorni precedenti.

Oggi, per iniziare a smaltire questo stress pre-competitivo, nella sede della CAF si é svolta una conferenza stampa per parlare della maratona organizzata dal “Banco de Desarrollo de América Latina”. Tra le notizie diffuse forse la più importante è che la maratona del 19 marzo sarà inserita nel “Campeonato Panamericano de Maratón”. Inoltre sono state svelate alcune cifre della prova podistica: tra l’altro, il numero dei partecipanti, la provenienza dei partecipanti, due categorie nuove (“Master F” e “Master G”), il colore della maglietta.

Stando alle cifre fornite dagli organizzatori il 45% dei 3.430 iscritti sono runners venezuelani. Le persone che vogliono testare le proprie capacità in questa impegnativa prova possono iscriversi fino al 24 febbraio. Tra i partecipanti ci saranno: Onoria Barreto e l’italo-venezuelano José Segnini, entrambi presenti anche nelle sei precedenti edizioni della maratona CAF.

“Siamo soddisfatti di poter offrire a Caracas e ai venezuelani in generale una gara di altissimo livello grazie alla fiducia di enti come la APA, World Athletics e la Federación Venezolana de Atletismo. Siamo grati di annunciarvi che parteciperà un gran numero di donne, il 41% degli iscritti per essere precisi” dichiara Marisol Barrera, presidenta del comitato organizzatore della corsa.

Durante l’incontro con i media, che é stato trasmesso via streaming sui social della CAF, esperti in materia hanno dei consigli per preparare al meglio la prova podistica, sotto la regia del collega Carlos Domínguez, grande appassionato di calcio e running. Con lui sul podio c’erano: Valentina Olmos (psicologa e running coach), Ricardo Javornik (medico sportivo), Ethy Oziel (specialista in medicina sportiva), Ashly Prieto (runners e influencer) e Reinaldo Ledezma (membro del comitato organizzatore).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)