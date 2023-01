In Italia mancano 30.000 medici e 250.000 infermieri (audio notizia)

Per allinearsi al livello degli altri Paesi europei, in Italia mancano all’appello 30.000 medici e 250.000 infermieri. E’ quanto riporta il 18/mo Rapporto Sanità del Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità dell’Università di Roma Tor Vergata.

In Italia, nella sanità pubblica, ci sono 3,9 medici per 1.000 abitanti contro i 3,8 della media di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna: ma, correggendo per l’età media della popolazione in riferimento all’elevata presenza di over 75 nel nostro Paese rispetto ad altri, a mancare sarebbero 30.000 medici. Considerando che vanno in pensione ogni anno circa 12mila medici, per colmare il gap se ne dovrebbero assumere almeno 15mila ogni anno per i prossimi 10 anni.

Il problema è ancora più grave per gli infermieri: ne abbiamo 5,7 per 1.000 abitanti contro i 9,7 dei Paesi dell’Unione Europea. La carenza supera le 250mila unità rispetto ai parametri europei e, comunque, solo per attuare il modello disegnato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ne servirebbero 40-80.000 in più. E poco è l’aiuto dall’estero: in Italia arrivano meno del 5% degli infermieri contro il 15% nel Regno Unito e il 9% in Germania; meno dell’1% dei medici a fronte del 10% degli altri paesi.

