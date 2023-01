Start up italiane all’estero con Smau (audio notizia)

Smau e Agenzia Ice hanno aperto le selezioni per presentare all’estero le startup innovative italiane in tre distinte missioni in programma a Parigi (23-24-25 marzo), Londra (2-3-4 maggio) e San Francisco (22-23-24-25 maggio).

Per partecipare alle tappe estere del circuito SMAU 2023, le startup devono avere sede legale e/o operativa in Italia ed essere iscritte come “startup innovative” nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Per conoscere maggiori dettagli dell’iniziativa e partecipare, occorre inviare la candidatura della propria start up entro il 31 gennaio, compilando il modulo online.

Redazione Madrid