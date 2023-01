Vittore Carpaccio alla National Gallery of Art di Washington DC (audio notizia)

L’Istituto Italiano di Cultura di Washington, in collaborazione con la National Gallery of Art di Washington DC (NGA), presenta il primo febbraio una conferenza sul pittore italiano Vittore Carpaccio, la cui mostra si può ammirare fino al 12 febbraio alla National Gallery.

Tele di grandi dimensioni dipinte per società di beneficenza accanto a opere più piccole che originariamente decoravano le case dei ricchi veneziani.

Vittore Carpaccio è conosciuto soprattutto per i suoi grandi e spettacolari dipinti che hanno dato voce alla storia sacra, in particolare la Vergine che legge della National Gallery (1505 circa), in cui la Madonna è dipinta vestita con abiti veneziani alla moda e assorta nella lettura di un libro, seduta in una posa di profilo non convenzionale, invece di guardare gli spettatori o occuparsi del figlio neonato.

Redazione New York