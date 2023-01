México rechaza idea de una moneda común en Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO – El presidente de México Andrés Manuel López rechazó la idea de crear una moneda común en América Latina para realizar intercambios comerciales, como proponen los presidentes de Brasil y Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva y Alberto Fernández.

“Nosotros no estaríamos de acuerdo. Por muchas razones tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar”, señaló el mandatario mexicano en conferencia prensa.

Interrogado sobre el punto, López Obrador dudó de la veracidad de la iniciativa. “Quiero aclarar algo, no estoy seguro de que sea una propuesta de Argentina y de Brasil, creo que puede faltar información. Yo no he visto nada sobre este tema”, aseveró y no destacó que “sea algo inventado para perjudicar la imagen de Brasil y Argentina o para buscar la confrontación con Estados Unidos por el dólar”.

La idea de la moneda única latinoamericana surgió tras una reunión de Lula y Fernández en el marco de la cumbre de la Celac que culminó este miércoles en Buenos Aires.

En un texto conjunto publicado en la página web de la presidencia argentina, el mandatario Alberto Fernández y Lula comunicaron su acuerdo para “avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa”.

Posteriormente, en rueda de prensa, lula explicó que “queremos que nuestros ministros de Hacienda, cada uno con sus equipos, puedan hacernos una propuesta de comercio exterior y transacciones entre los dos países que se hagan en una moneda común, que deberá construirse con mucho debate y muchas reuniones”.

La idea ha sido cuestionada por distintos economistas por considerar que la diferencia en las economías de la región la hacen inviable, en medio de la inestabilidad macroeconómica y los cambios de gobiernos.

Redacción Caracas