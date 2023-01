IIC-Madrid, gennaio conclude con una programmazione ricca di eventi

MADRID – Una programmazione ricca di eventi quella dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, a conclusione di un mese caratterizzato da tante attività, tutte di elevato livello culturale.

Oggi, alle 18:30, sarà presentato “Il Memoriale della Shoah di Milano. Un documento ripensato attraverso l’architettura”. Si tratta di un evento che l’IIC diretto da Marialuisa Pappalardo ha organizzato in collaborazione con il “Centro Sefarad-Israel”, per ricordare il 78º anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Il “Memoriale della Shoah” di Milano sarà presentato attraverso la narrazione del professore e architetto Guido Morpurgo.

Sabato 28 gennaio, alle ore 11:00, l’“Istituto dei Piccoli” presenterà “Questo libro sono io, piccola autobiografia. Parole per raccontare qualcosa di noi”. Si tratta di un laboratorio per bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni con l’illustratrice italiana Giovanna Ranaldi.

Martedì 31 gennaio, alle ore 18:30, l’IIC presenterà “Il Pinocchio di Manganelli”, in occasione del Centenario della nascita del grande scrittore. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Università Complutense di Madrid, avrà come conferenziere il professore Marco Bazzocchi.

Il primo febbraio torna “In Scena al Palazzo”. Lo farà con uno spettacolo musicale in onore di Nino Manfredi, uno degli attori simbolo del cinema italiano. Sul palco dell’Istituto salirà il “Roberto Gatto Ensemble” con Roberto Gatto alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabasso, Silvia Manco al piano, Francesco Lento alla tromba, Luciano Biondini alla fisarmonica e Luca Velotti al clarinetto e sassofoni.

Il giorno seguente, alle ore 18:00, l’IIC ospiterà l’incontro “Antonio Augustín Albanell, un aragonese a Padova”. Parteciperanno i professori Giovanni Luigi Fontana (Università di Padova) e Vicente Pérez Moreda (Università Complutense Madrid).

Redazione Madrid