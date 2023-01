Sudamericano U20: contro l’Ecuador, per la Vinotinto vincere o morire

CARACAS. – Siamo a metà strada nel Campionato Sudamericano U20 e la Vinotinto non naviga in acque tranquille. I ragazzi di Fabrizio Coloccini hanno perso le prime due gare (0 – 1 con la Bolivia e 3 – 0 con l’Uruguay). Dopo questa risultati la nazionale non si può permette passi falsi nelle prossime due gare, dove l’unica cosa che conta é vincere! La baby Vinotinto per timbrare il biglietto per l’esagonale finale dovrà superare prima l’Ecuador (oggi alle 20:30, ora del Venezuela) e poi il Cile (sabato alle 19:30).

Per questa sorta di finale, l’allenatore della Vinotinto dovrà fare a meno dell’attaccante Kevin Kelsy, che é stato espulso per somma d’ammonizioni nella sconfitta con l’Uruguay. Per tentare l’impresa di qualificarsi per la “festa dei 6” la nazionale venezuelana deve anche sperare che Telasco Segovia si vesta da supereroe, e così accedere a uno dei biglietti per il mondiale di categoria.

Dal canto suo, l’Ecuador nelle due gare disputate ha portato a casa un pareggio (1 – 1 con il Cile) e una vittoria (1 – 0 con la Bolivia). I campioni in carica del Sudamericano U20 tenteranno di raccogliere punti preziosi che gli permettano di disputare l’ultima gara con il passaggio del turno garantito.

Negli ultimi 5 precedenti, tra formazioni Under 20, il bilancio é di 2 vittorie per la Vinotinto (0 – 1 nel Sudamericano del 2013 e 2 – 4 nell’edizione del 2017), un pareggio (0 – 0 nel 2009) e 2 sconfitte (1 – 3 nel torneo continentale del 2007 e 0 – 3 nel 2019).

L’altra sfida del girone B in programma domani metterà a confronto Uruguay e Bolivia, fischio d’inizio alle 18:00.

La situazione di questo girone vede al comando i Charrúas con 6 punti, seguito dalla coppia Chile – Ecuador con 4. Chiudono Bolivia con 3 e Venezuela con 0.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)