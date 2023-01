Un morto e almeno un ferito in un attacco con machete ad Algeciras

MADRID — Shock e incredulità ad Algeciras. La città a due passi da Gibilterra è stata sconvolta da un attacco commesso, poco dopo le 19 di oggi, da un uomo armato di machete in due chiese del centro storico. Il bilancio confermato finora è tragico: un sacrestano è morto e un prete è risultato gravemente ferito. Alcune fonti parlano di altre tre persone con lesioni, mentre il presunto aggressore è stato arrestato poco dopo. Intanto, le autorità che indagano su quanto avvenuto considerano il caso come un possibile episodio terrotistico.

La sequenza delle aggressioni è stata rapida. Secondo quanto riassunto dal Ministero dell’Interno e da media locali, l’attaccante è entrato dapprima nella chiesa di San Isidro: lì ha attaccato il parroco Antonio Rodríguez, provocandogli ferite gravi; poi si è diretto verso la chiesa di Nuestra Señora de La Palma, a circa cinque minuti a piedi di distanza. In questo secondo tempio l’uomo ha “provocato diversi danni”, prima di aggredire il sacrestano della parrocchia, Diego Valencia. Il tentativo di fuga della vittima è stato stroncato nella piazza antistante, dove è stata raggiunta da colpi di machete mortali. Poco dopo, la polizia locale ha arrestato il presunto responsabile dell’aggressione.

Secondo l’agenzia Europa Press, il sospettato è di nazionalità marocchina. Tale informazione non è però stata per ora confermata in va ufficiale. Stando a un video amatoriale pubblicato da El País e altri media, al momento dell’attacco l’uomo indossava una tunica nera.

“Era già stato qui verso le 18,30, ha proferito insulti, e la donna incaricata di prendersi cura della cappella gli ha chiesto di allontanarsi”, ha raccontato alla radio Cadena Ser un testimone che dice di averlo visto nella prima delle due chiese attaccate. “Poi è tornato, dopo che avevamo iniziato messa, con un machete e ha aggredito il parroco”, ha aggiunto. Il sacerdote ferito all’interno di questo tempio sarebbe fuori pericolo, secondo dichiarazioni ai media del sindaco di Algeciras, José Ignacio Landaluce.

Le aggressioni sono state condannate anche dalla comunità islamica locale e dai vescovi spagnoli. “Voglio esprimere le mie più sincere condoglianze alla famiglia del sacrestano deceduto nel terribile attacco di Algeciras”, ha scritto su Twitter il premier Pedro Sánchez. Simile un tweet del leader dell’opposizione, Alberto Feijóo. “Non possiamo tollerare che l’islamismo avanzi sul nostro suolo”, ha affermato il leader di Vox, Santiago Abascal, in aggiunta a un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia della vittima.

