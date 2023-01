Comites di Houston: online la lista dei professionisti che parlano italiano (audio notizia)

Per “rispondere alla esigenza diffusa della comunità italiana della circoscrizione di Houston di trovare figure professionali italofone” il Comites di Houston ha pubblicato sul suo sito online, una lista dei professionisti che parlano italiano, presenti nella circoscrizione consolare di Houston.

Come spiega il Comites, “avere la possibilità, infatti, di poter comunicare nella propria lingua bisogni e necessità può essere d’aiuto sia per chi non padroneggia ancora bene l’inglese, sia per chi semplicemente si trova maggiormente a suo agio nel parlare la lingua madre”.

La lista al momento riunisce circa 25 professionisti, ma con il tempo se ne potranno aggiungere nuovi compilando il modulo presente sul sito.

Redazione New York