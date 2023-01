Dibattito alla Radio Mir di Bruxelles su “Le destre nel mondo” (audio notizia)

Il prossimo 26 gennaio alle 17:30 sul canale Youtube di Radio Mir andrà in onda il programma dal titolo “Le destre nel mondo: quello che i numeri non dicono”, inaugurando una serie di interventi in “presa diretta” puntando ad uno scambio in tempo reale con i suoi ascoltatori.

In un comunicato la redazione informa che “insieme a ospiti importanti e studiosi si cercherà di focalizzare l’attenzione su quanto e in quale direzione il populismo stia plasmando la tradizionale politica conservatrice che ha caratterizzato la destra storica nel ‘900. Populismo che potrebbe assumere risvolti eversivi come dimostrano i casi di Capitol Hill e di Brasilia”.

Ospiti del programma saranno Guido Caldiron autore del libro “Estrema Destra”; Steven Forti autore del libro “Extrema derecha 2.0”; Marco Grispigni, storico archivista; Nino Galante, Presidente Inca CGIL Brasil; Eugenio Marino, componente Direzione nazionale Pd; Marco Consolo, esperto di America Latina; e Giovanni Savino, Professore di Storia Contemporanea.

Redazione Madrid